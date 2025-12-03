SegnaliSezioni
Arif Horiono

JQ Capital

Arif Horiono
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -10%
FBS-Real-2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
10
Profit Trade:
2 (20.00%)
Loss Trade:
8 (80.00%)
Best Trade:
21.56 USD
Worst Trade:
-20.04 USD
Profitto lordo:
30.99 USD (2 021 pips)
Perdita lorda:
-90.88 USD (8 081 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (21.56 USD)
Massimo profitto consecutivo:
21.56 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.52
Attività di trading:
31.09%
Massimo carico di deposito:
2.84%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-0.74
Long Trade:
6 (60.00%)
Short Trade:
4 (40.00%)
Fattore di profitto:
0.34
Profitto previsto:
-5.99 USD
Profitto medio:
15.50 USD
Perdita media:
-11.36 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-80.88 USD)
Massima perdita consecutiva:
-80.88 USD (7)
Crescita mensile:
-9.79%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
69.32 USD
Massimale:
80.88 USD (12.97%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.97% (80.88 USD)
Per equità:
3.05% (18.72 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -60
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -6.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +21.56 USD
Worst Trade: -20 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +21.56 USD
Massima perdita consecutiva: -80.88 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live06
0.00 × 5
PlexyTrade-Live
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 9
Exness-Real18
0.00 × 15
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 6
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 1
FXCC1-Live
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
Valutrades-Real-HK
0.00 × 13
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 1
FBS-Real-1
0.00 × 2
Pepperstone-Edge07
0.00 × 3
ICMarkets-Live04
0.00 × 1
Alpari-Standard3
0.00 × 2
ICMarkets-Live10
0.00 × 48
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 15
Pepperstone-Edge05
0.10 × 10
Axi-US03-Live
0.11 × 9
ICMarketsSC-Live12
0.15 × 13
Alpari-Pro.ECN
0.22 × 227
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.23 × 43
ScopeMarkets-Live
0.33 × 6
ICMarketsSC-Live11
0.72 × 60
FBS-Real-10
0.84 × 100
24 più
Non ci sono recensioni
2025.12.04 15:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.04 14:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.03 12:17
Share of trading days is too low
2025.12.03 12:17
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.03 09:07
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 09:07
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 08:07
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.03 08:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.03 08:07
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
