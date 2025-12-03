- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
10
Profit Trade:
2 (20.00%)
Loss Trade:
8 (80.00%)
Best Trade:
21.56 USD
Worst Trade:
-20.04 USD
Profitto lordo:
30.99 USD (2 021 pips)
Perdita lorda:
-90.88 USD (8 081 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (21.56 USD)
Massimo profitto consecutivo:
21.56 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.52
Attività di trading:
31.09%
Massimo carico di deposito:
2.84%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-0.74
Long Trade:
6 (60.00%)
Short Trade:
4 (40.00%)
Fattore di profitto:
0.34
Profitto previsto:
-5.99 USD
Profitto medio:
15.50 USD
Perdita media:
-11.36 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-80.88 USD)
Massima perdita consecutiva:
-80.88 USD (7)
Crescita mensile:
-9.79%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
69.32 USD
Massimale:
80.88 USD (12.97%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.97% (80.88 USD)
Per equità:
3.05% (18.72 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-60
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-6.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +21.56 USD
Worst Trade: -20 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +21.56 USD
Massima perdita consecutiva: -80.88 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 5
|
PlexyTrade-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 9
|
Exness-Real18
|0.00 × 15
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 6
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 1
|
FXCC1-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
Valutrades-Real-HK
|0.00 × 13
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
FBS-Real-1
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard3
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 48
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 15
|
Pepperstone-Edge05
|0.10 × 10
|
Axi-US03-Live
|0.11 × 9
|
ICMarketsSC-Live12
|0.15 × 13
|
Alpari-Pro.ECN
|0.22 × 227
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.23 × 43
|
ScopeMarkets-Live
|0.33 × 6
|
ICMarketsSC-Live11
|0.72 × 60
|
FBS-Real-10
|0.84 × 100
