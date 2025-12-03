- Crescita
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche.
Trade:
156
Profit Trade:
123 (78.84%)
Loss Trade:
33 (21.15%)
Best Trade:
9.88 USD
Worst Trade:
-10.86 USD
Profitto lordo:
370.30 USD (372 141 pips)
Perdita lorda:
-65.51 USD (70 640 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (61.91 USD)
Massimo profitto consecutivo:
61.91 USD (18)
Indice di Sharpe:
0.61
Attività di trading:
40.92%
Massimo carico di deposito:
38.22%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
80
Tempo di attesa medio:
22 minuti
Fattore di recupero:
14.72
Long Trade:
77 (49.36%)
Short Trade:
79 (50.64%)
Fattore di profitto:
5.65
Profitto previsto:
1.95 USD
Profitto medio:
3.01 USD
Perdita media:
-1.99 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-20.70 USD)
Massima perdita consecutiva:
-20.70 USD (4)
Crescita mensile:
1 394.92%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
20.70 USD (6.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.61% (20.70 USD)
Per equità:
4.29% (4.93 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|153
|BTCUSD
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|303
|BTCUSD
|2
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|280K
|BTCUSD
|22K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +9.88 USD
Worst Trade: -11 USD
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +61.91 USD
Massima perdita consecutiva: -20.70 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|4.64 × 22
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.51 × 88
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
Forex trading always has high risks and does not always win, so you should carefully consider the copy capital and accept losses (if any) before copying.
Goal:
Safe every pip.
Stable every day.
Sustainable forever.
https://social-trading.exness.com/strategy/227984417
