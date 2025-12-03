SegnaliSezioni
Tran Xuan Bach

Golten 1368

Tran Xuan Bach
0 recensioni
Affidabilità
3 settimane
0 / 0 USD
Copia per 99.99 USD al mese
crescita dal 2025 169%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
156
Profit Trade:
123 (78.84%)
Loss Trade:
33 (21.15%)
Best Trade:
9.88 USD
Worst Trade:
-10.86 USD
Profitto lordo:
370.30 USD (372 141 pips)
Perdita lorda:
-65.51 USD (70 640 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (61.91 USD)
Massimo profitto consecutivo:
61.91 USD (18)
Indice di Sharpe:
0.61
Attività di trading:
40.92%
Massimo carico di deposito:
38.22%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
80
Tempo di attesa medio:
22 minuti
Fattore di recupero:
14.72
Long Trade:
77 (49.36%)
Short Trade:
79 (50.64%)
Fattore di profitto:
5.65
Profitto previsto:
1.95 USD
Profitto medio:
3.01 USD
Perdita media:
-1.99 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-20.70 USD)
Massima perdita consecutiva:
-20.70 USD (4)
Crescita mensile:
1 394.92%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
20.70 USD (6.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.61% (20.70 USD)
Per equità:
4.29% (4.93 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 153
BTCUSD 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 303
BTCUSD 2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 280K
BTCUSD 22K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +9.88 USD
Worst Trade: -11 USD
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +61.91 USD
Massima perdita consecutiva: -20.70 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
4.64 × 22
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.51 × 88
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
Forex trading always has high risks and does not always win, so you should carefully consider the copy capital and accept losses (if any) before copying.

Goal:

Safe every pip.

Stable every day.

Sustainable forever.

https://social-trading.exness.com/strategy/227984417


Non ci sono recensioni
2025.12.03 09:07
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.03 09:07
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 08:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.03 08:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
