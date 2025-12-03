SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Ziam 05
Fauzan Ziam Maududi

Ziam 05

Fauzan Ziam Maududi
0 recensioni
141 settimane
0 / 0 USD
0%
Monex-Server3
1:100
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
393
Profit Trade:
312 (79.38%)
Loss Trade:
81 (20.61%)
Best Trade:
152.70 USD
Worst Trade:
-488.75 USD
Profitto lordo:
2 850.46 USD (936 691 pips)
Perdita lorda:
-3 154.56 USD (1 009 409 pips)
Vincite massime consecutive:
47 (130.84 USD)
Massimo profitto consecutivo:
441.84 USD (34)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
54 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
-0.33
Long Trade:
223 (56.74%)
Short Trade:
170 (43.26%)
Fattore di profitto:
0.90
Profitto previsto:
-0.77 USD
Profitto medio:
9.14 USD
Perdita media:
-38.95 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-561.79 USD)
Massima perdita consecutiva:
-561.79 USD (6)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
493.30 USD
Massimale:
935.14 USD (172.59%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NQ.m 297
XAUUSD.m 90
EURUSD.m 2
NZDUSD.m 1
USDJPY.m 1
GBPUSD.m 1
DJ.m 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NQ.m -224
XAUUSD.m -79
EURUSD.m 0
NZDUSD.m 0
USDJPY.m 1
GBPUSD.m -2
DJ.m 1
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NQ.m -79K
XAUUSD.m 6.6K
EURUSD.m 43
NZDUSD.m -9
USDJPY.m 96
GBPUSD.m -224
DJ.m 16
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +152.70 USD
Worst Trade: -489 USD
Vincite massime consecutive: 34
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +130.84 USD
Massima perdita consecutiva: -561.79 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Monex-Server3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Monex-Server3
22.50 × 10
Non ci sono recensioni
2025.12.03 08:07
Trading operations on the account were performed for only 98 days. This comprises 9.98% of days out of the 982 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 08:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 53 days
