Trade:
393
Profit Trade:
312 (79.38%)
Loss Trade:
81 (20.61%)
Best Trade:
152.70 USD
Worst Trade:
-488.75 USD
Profitto lordo:
2 850.46 USD (936 691 pips)
Perdita lorda:
-3 154.56 USD (1 009 409 pips)
Vincite massime consecutive:
47 (130.84 USD)
Massimo profitto consecutivo:
441.84 USD (34)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
54 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
-0.33
Long Trade:
223 (56.74%)
Short Trade:
170 (43.26%)
Fattore di profitto:
0.90
Profitto previsto:
-0.77 USD
Profitto medio:
9.14 USD
Perdita media:
-38.95 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-561.79 USD)
Massima perdita consecutiva:
-561.79 USD (6)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
493.30 USD
Massimale:
935.14 USD (172.59%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NQ.m
|297
|XAUUSD.m
|90
|EURUSD.m
|2
|NZDUSD.m
|1
|USDJPY.m
|1
|GBPUSD.m
|1
|DJ.m
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NQ.m
|-224
|XAUUSD.m
|-79
|EURUSD.m
|0
|NZDUSD.m
|0
|USDJPY.m
|1
|GBPUSD.m
|-2
|DJ.m
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NQ.m
|-79K
|XAUUSD.m
|6.6K
|EURUSD.m
|43
|NZDUSD.m
|-9
|USDJPY.m
|96
|GBPUSD.m
|-224
|DJ.m
|16
Best Trade: +152.70 USD
Worst Trade: -489 USD
Vincite massime consecutive: 34
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +130.84 USD
Massima perdita consecutiva: -561.79 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Monex-Server3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Monex-Server3
|22.50 × 10
