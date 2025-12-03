SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / DHouse 14
Dimitar Marinov

DHouse 14

Dimitar Marinov
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
crescita dal 2025 -36%
RoboForex-ECN
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
7
Profit Trade:
3 (42.85%)
Loss Trade:
4 (57.14%)
Best Trade:
0.25 USD
Worst Trade:
-8.17 USD
Profitto lordo:
0.44 USD (56 pips)
Perdita lorda:
-21.05 USD (1 175 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (0.26 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.26 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.78
Attività di trading:
72.04%
Massimo carico di deposito:
147.66%
Ultimo trade:
36 minuti fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
12 minuti
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
4 (57.14%)
Short Trade:
3 (42.86%)
Fattore di profitto:
0.02
Profitto previsto:
-2.94 USD
Profitto medio:
0.15 USD
Perdita media:
-5.26 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-16.06 USD)
Massima perdita consecutiva:
-16.06 USD (2)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
20.61 USD
Massimale:
20.71 USD (35.88%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
35.88% (20.71 USD)
Per equità:
42.48% (12.60 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -21
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -1.1K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.25 USD
Worst Trade: -8 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +0.26 USD
Massima perdita consecutiva: -16.06 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VTindex-MT5
0.00 × 1
FXGT-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 2
Exness-MT5Real10
1.90 × 10
Tickmill-Live
3.33 × 3
ICMarketsSC-MT5
12.50 × 4
VantageFX-Live
15.00 × 2
Exness-MT5Real12
21.15 × 617
Exness-MT5Real
21.33 × 33
RoboForex-ECN
23.15 × 833
2025.12.03 09:07
Share of trading days is too low
2025.12.03 09:07
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.03 08:07
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 08:07
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 08:07
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.03 08:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.03 08:07
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
