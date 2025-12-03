- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
7
Profit Trade:
3 (42.85%)
Loss Trade:
4 (57.14%)
Best Trade:
0.25 USD
Worst Trade:
-8.17 USD
Profitto lordo:
0.44 USD (56 pips)
Perdita lorda:
-21.05 USD (1 175 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (0.26 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.26 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.78
Attività di trading:
72.04%
Massimo carico di deposito:
147.66%
Ultimo trade:
36 minuti fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
12 minuti
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
4 (57.14%)
Short Trade:
3 (42.86%)
Fattore di profitto:
0.02
Profitto previsto:
-2.94 USD
Profitto medio:
0.15 USD
Perdita media:
-5.26 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-16.06 USD)
Massima perdita consecutiva:
-16.06 USD (2)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
20.61 USD
Massimale:
20.71 USD (35.88%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
35.88% (20.71 USD)
Per equità:
42.48% (12.60 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-21
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-1.1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +0.25 USD
Worst Trade: -8 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +0.26 USD
Massima perdita consecutiva: -16.06 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
FXGT-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|1.90 × 10
|
Tickmill-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|12.50 × 4
|
VantageFX-Live
|15.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|21.15 × 617
|
Exness-MT5Real
|21.33 × 33
|
RoboForex-ECN
|23.15 × 833
