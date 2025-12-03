SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Neo High Risk
Akbar Zota

Neo High Risk

Akbar Zota
0 recensioni
Affidabilità
6 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 22%
Exness-MT5Real31
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 635
Profit Trade:
1 233 (75.41%)
Loss Trade:
402 (24.59%)
Best Trade:
136.22 USD
Worst Trade:
-71.32 USD
Profitto lordo:
9 236.27 USD (5 432 392 pips)
Perdita lorda:
-3 348.54 USD (2 329 366 pips)
Vincite massime consecutive:
31 (864.29 USD)
Massimo profitto consecutivo:
864.29 USD (31)
Indice di Sharpe:
0.22
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
8.09%
Ultimo trade:
39 minuti fa
Trade a settimana:
344
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
19.38
Long Trade:
753 (46.06%)
Short Trade:
882 (53.94%)
Fattore di profitto:
2.76
Profitto previsto:
3.60 USD
Profitto medio:
7.49 USD
Perdita media:
-8.33 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-283.09 USD)
Massima perdita consecutiva:
-303.77 USD (8)
Crescita mensile:
746.52%
Algo trading:
1%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
303.77 USD (5.67%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
16.34% (283.09 USD)
Per equità:
2.76% (184.34 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 1419
BTCUSD 45
US30 38
USTEC 25
GBPCAD 15
NZDUSD 13
AUDUSD 11
EURUSD 10
EURAUD 9
USDCAD 8
AUDCAD 7
EURCHF 7
GBPUSD 6
EURCAD 6
GBPCHF 6
NZDCAD 4
EURGBP 3
AUDCHF 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 5.6K
BTCUSD 104
US30 79
USTEC 12
GBPCAD -1
NZDUSD -23
AUDUSD 7
EURUSD 4
EURAUD 14
USDCAD 8
AUDCAD 6
EURCHF 3
GBPUSD 1
EURCAD 5
GBPCHF 10
NZDCAD 3
EURGBP 4
AUDCHF 7
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 2M
BTCUSD 1M
US30 13K
USTEC -2.1K
GBPCAD -2.3K
NZDUSD -2.3K
AUDUSD 304
EURUSD 377
EURAUD 1.4K
USDCAD 544
AUDCAD 454
EURCHF 110
GBPUSD -143
EURCAD 318
GBPCHF 353
NZDCAD 316
EURGBP 217
AUDCHF 283
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +136.22 USD
Worst Trade: -71 USD
Vincite massime consecutive: 31
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +864.29 USD
Massima perdita consecutiva: -283.09 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real
0.00 × 4
FBS-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 5
Exness-MT5Real31
9.12 × 42
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.51 × 88
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.12.03 08:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.03 08:07
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 08:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Neo High Risk
30USD al mese
22%
0
0
USD
6.7K
USD
6
1%
1 635
75%
100%
2.75
3.60
USD
16%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.