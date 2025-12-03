- Crescita
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
Trade:
1 635
Profit Trade:
1 233 (75.41%)
Loss Trade:
402 (24.59%)
Best Trade:
136.22 USD
Worst Trade:
-71.32 USD
Profitto lordo:
9 236.27 USD (5 432 392 pips)
Perdita lorda:
-3 348.54 USD (2 329 366 pips)
Vincite massime consecutive:
31 (864.29 USD)
Massimo profitto consecutivo:
864.29 USD (31)
Indice di Sharpe:
0.22
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
8.09%
Ultimo trade:
39 minuti fa
Trade a settimana:
344
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
19.38
Long Trade:
753 (46.06%)
Short Trade:
882 (53.94%)
Fattore di profitto:
2.76
Profitto previsto:
3.60 USD
Profitto medio:
7.49 USD
Perdita media:
-8.33 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-283.09 USD)
Massima perdita consecutiva:
-303.77 USD (8)
Crescita mensile:
746.52%
Algo trading:
1%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
303.77 USD (5.67%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
16.34% (283.09 USD)
Per equità:
2.76% (184.34 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1419
|BTCUSD
|45
|US30
|38
|USTEC
|25
|GBPCAD
|15
|NZDUSD
|13
|AUDUSD
|11
|EURUSD
|10
|EURAUD
|9
|USDCAD
|8
|AUDCAD
|7
|EURCHF
|7
|GBPUSD
|6
|EURCAD
|6
|GBPCHF
|6
|NZDCAD
|4
|EURGBP
|3
|AUDCHF
|3
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|5.6K
|BTCUSD
|104
|US30
|79
|USTEC
|12
|GBPCAD
|-1
|NZDUSD
|-23
|AUDUSD
|7
|EURUSD
|4
|EURAUD
|14
|USDCAD
|8
|AUDCAD
|6
|EURCHF
|3
|GBPUSD
|1
|EURCAD
|5
|GBPCHF
|10
|NZDCAD
|3
|EURGBP
|4
|AUDCHF
|7
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|2M
|BTCUSD
|1M
|US30
|13K
|USTEC
|-2.1K
|GBPCAD
|-2.3K
|NZDUSD
|-2.3K
|AUDUSD
|304
|EURUSD
|377
|EURAUD
|1.4K
|USDCAD
|544
|AUDCAD
|454
|EURCHF
|110
|GBPUSD
|-143
|EURCAD
|318
|GBPCHF
|353
|NZDCAD
|316
|EURGBP
|217
|AUDCHF
|283
Best Trade: +136.22 USD
Worst Trade: -71 USD
Vincite massime consecutive: 31
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +864.29 USD
Massima perdita consecutiva: -283.09 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Exness-MT5Real
|0.00 × 4
FBS-Real
|0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 5
Exness-MT5Real31
|9.12 × 42
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
Exness-MT5Real15
|12.51 × 88
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
22%
0
0
USD
USD
6.7K
USD
USD
6
1%
1 635
75%
100%
2.75
3.60
USD
USD
16%
1:200