Vasyl Temchenko

USD10 Stert

Vasyl Temchenko
0 recensioni
3 settimane
0 / 0 USD
Copia per 3000 USD al mese
crescita dal 2025 -65%
AdmiralsSC-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
63
Profit Trade:
44 (69.84%)
Loss Trade:
19 (30.16%)
Best Trade:
2.50 USD
Worst Trade:
-8.27 USD
Profitto lordo:
24.61 USD (217 899 pips)
Perdita lorda:
-30.68 USD (234 721 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (3.87 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4.93 USD (7)
Indice di Sharpe:
-0.05
Attività di trading:
99.18%
Massimo carico di deposito:
273.50%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
40
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
-0.41
Long Trade:
40 (63.49%)
Short Trade:
23 (36.51%)
Fattore di profitto:
0.80
Profitto previsto:
-0.10 USD
Profitto medio:
0.56 USD
Perdita media:
-1.61 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-9.94 USD)
Massima perdita consecutiva:
-9.94 USD (3)
Crescita mensile:
-64.66%
Algo trading:
61%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
6.63 USD
Massimale:
14.80 USD (81.45%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
80.55% (14.24 USD)
Per equità:
82.23% (10.27 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
[USA30]-T 35
[GER40]-T 28
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
[USA30]-T -14
[GER40]-T 8
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
[USA30]-T -83K
[GER40]-T 66K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2.50 USD
Worst Trade: -8 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +3.87 USD
Massima perdita consecutiva: -9.94 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AdmiralsSC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.12.05 22:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 21:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 17:51
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.05 17:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 22:20
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.03 22:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 22:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.03 21:20
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.03 21:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 21:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.03 20:11
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.03 20:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 20:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.03 19:11
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.03 19:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 19:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.03 18:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.03 17:02
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.12.03 17:02
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.03 16:02
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
