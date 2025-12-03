- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
38
Profit Trade:
24 (63.15%)
Loss Trade:
14 (36.84%)
Best Trade:
11.15 USD
Worst Trade:
-20.31 USD
Profitto lordo:
78.77 USD (61 965 pips)
Perdita lorda:
-40.72 USD (39 929 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (6.35 USD)
Massimo profitto consecutivo:
19.18 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.22
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
38
Tempo di attesa medio:
16 minuti
Fattore di recupero:
1.87
Long Trade:
23 (60.53%)
Short Trade:
15 (39.47%)
Fattore di profitto:
1.93
Profitto previsto:
1.00 USD
Profitto medio:
3.28 USD
Perdita media:
-2.91 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-7.45 USD)
Massima perdita consecutiva:
-20.31 USD (1)
Crescita mensile:
74.61%
Algo trading:
39%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
10.80 USD
Massimale:
20.31 USD (33.56%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|38
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDm
|38
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDm
|22K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +11.15 USD
Worst Trade: -20 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +6.35 USD
Massima perdita consecutiva: -7.45 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni