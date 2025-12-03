SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Bobor Bayem
Muhamad Adi Sujai

Bobor Bayem

Muhamad Adi Sujai
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -45%
Exness-MT5Real31
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
12
Profit Trade:
1 (8.33%)
Loss Trade:
11 (91.67%)
Best Trade:
1.55 USD
Worst Trade:
-5.66 USD
Profitto lordo:
1.55 USD (15 446 pips)
Perdita lorda:
-47.01 USD (47 004 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (1.55 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1.55 USD (1)
Indice di Sharpe:
-1.78
Attività di trading:
98.01%
Massimo carico di deposito:
103.73%
Ultimo trade:
42 minuti fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
34 minuti
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
12 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
0.03
Profitto previsto:
-3.79 USD
Profitto medio:
1.55 USD
Perdita media:
-4.27 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-27.28 USD)
Massima perdita consecutiva:
-27.28 USD (6)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
45.46 USD
Massimale:
45.46 USD (45.46%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
45.46% (45.46 USD)
Per equità:
13.40% (9.41 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDm 11
BTCUSDm 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDm -47
BTCUSDm 2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDm -47K
BTCUSDm 15K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1.55 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +1.55 USD
Massima perdita consecutiva: -27.28 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.12.03 06:58
Share of trading days is too low
2025.12.03 06:58
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.03 06:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.03 05:58
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 05:58
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 05:58
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.03 05:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.03 05:58
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Bobor Bayem
30USD al mese
-45%
0
0
USD
55
USD
1
0%
12
8%
98%
0.03
-3.79
USD
45%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.