SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Trader Pemula Sekali
Tommy Sutanto

Trader Pemula Sekali

Tommy Sutanto
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 59 USD al mese
crescita dal 2025 93%
MaxrichGroup-Real
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
6
Profit Trade:
5 (83.33%)
Loss Trade:
1 (16.67%)
Best Trade:
19.85 USD
Worst Trade:
-3.00 USD
Profitto lordo:
68.25 USD (6 442 pips)
Perdita lorda:
-3.00 USD (300 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (45.25 USD)
Massimo profitto consecutivo:
45.25 USD (3)
Indice di Sharpe:
1.38
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
4.50%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
21.75
Long Trade:
2 (33.33%)
Short Trade:
4 (66.67%)
Fattore di profitto:
22.75
Profitto previsto:
10.88 USD
Profitto medio:
13.65 USD
Perdita media:
-3.00 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-3.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3.00 USD (1)
Crescita mensile:
93.21%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
3.00 USD (3.23%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.23% (3.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD_MRG 5
USDJPY_MRG 1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD_MRG 57
USDJPY_MRG 8
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD_MRG 5.7K
USDJPY_MRG 430
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +19.85 USD
Worst Trade: -3 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +45.25 USD
Massima perdita consecutiva: -3.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Welcome to Trader Pemula Sekali — a channel designed for traders of all levels who want simple, practical, and fully technical market insights.

Here, I share intraday, day-trade, and swing trading analysis, complete with clean technical breakdowns, setups, and actionable insights.

Whether you're new or experienced, my goal is to make technical analysis easier to understand and apply.

Subscribe now and upgrade your trading with clear, honest, and real-market perspectives!



Non ci sono recensioni
2025.12.03 06:58
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.03 06:58
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 05:58
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.12.03 05:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.03 05:58
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Trader Pemula Sekali
59USD al mese
93%
0
0
USD
135
USD
1
0%
6
83%
100%
22.75
10.88
USD
3%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.