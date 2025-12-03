- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD_MRG
|5
|USDJPY_MRG
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD_MRG
|57
|USDJPY_MRG
|8
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD_MRG
|5.7K
|USDJPY_MRG
|430
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Welcome to Trader Pemula Sekali — a channel designed for traders of all levels who want simple, practical, and fully technical market insights.
Here, I share intraday, day-trade, and swing trading analysis, complete with clean technical breakdowns, setups, and actionable insights.
Whether you're new or experienced, my goal is to make technical analysis easier to understand and apply.
Subscribe now and upgrade your trading with clear, honest, and real-market perspectives!
USD
USD
USD