Jan Spirer

FX777

Jan Spirer
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 5000 USD al mese
crescita dal 2025 -8%
RoboForex-ECN
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1
Profit Trade:
0 (0.00%)
Loss Trade:
1 (100.00%)
Best Trade:
0.00 EUR
Worst Trade:
-3.11 EUR
Profitto lordo:
0.00 EUR
Perdita lorda:
-4.03 EUR (21 pips)
Vincite massime consecutive:
0 (0.00 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
0.00 EUR (0)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
77.19%
Massimo carico di deposito:
118.17%
Ultimo trade:
20 minuti fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
2 minuti
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
1 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
0.00
Profitto previsto:
-4.03 EUR
Profitto medio:
0.00 EUR
Perdita media:
-4.03 EUR
Massime perdite consecutive:
1 (-3.11 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-3.11 EUR (1)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4.03 EUR
Massimale:
4.03 EUR (9.08%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.00% (-0.00 EUR)
Per equità:
0.82% (0.36 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURJPY 1
1
1
1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURJPY -4
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURJPY -21
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.00 EUR
Worst Trade: -3 EUR
Vincite massime consecutive: 0
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +0.00 EUR
Massima perdita consecutiva: -3.11 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.21 × 24
ICMarketsSC-MT5-2
1.67 × 6
OANDA-Live-1
5.00 × 6
RoboForex-Pro
7.04 × 24
Exness-MT5Real15
8.75 × 12
FXGT-Live
8.83 × 6
FBS-Real
19.25 × 4
Non ci sono recensioni
2025.12.03 05:58
Share of trading days is too low
2025.12.03 05:58
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.03 05:58
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.03 04:58
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 04:58
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 04:58
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.03 04:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.03 04:58
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
