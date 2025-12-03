SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / LATVIA XAU USD
ruslans godenkovs

LATVIA XAU USD

ruslans godenkovs
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
0%
Tickmill-Live04
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3
Profit Trade:
2 (66.66%)
Loss Trade:
1 (33.33%)
Best Trade:
2.82 USD
Worst Trade:
-0.04 USD
Profitto lordo:
3.13 USD (324 pips)
Perdita lorda:
-0.04 USD (2 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (3.13 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3.13 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.81
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
9 minuti
Fattore di recupero:
77.25
Long Trade:
1 (33.33%)
Short Trade:
2 (66.67%)
Fattore di profitto:
78.25
Profitto previsto:
1.03 USD
Profitto medio:
1.57 USD
Perdita media:
-0.04 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.04 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.04 USD (1)
Algo trading:
33%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.04 USD
Massimale:
0.04 USD (0.04%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 2
AUDUSD 1
1 2
1 2
1 2
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 3
AUDUSD 0
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 324
AUDUSD 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2.82 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +3.13 USD
Massima perdita consecutiva: -0.04 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

InstaForex-USA2.com
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 2
ChandonGroup-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.00 × 1
ICMarkets-Live17
0.00 × 1
ICMarkets-Live07
0.41 × 90
ICMarketsSC-Live09
0.46 × 28
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
0.63 × 16
Tickmill-Live
0.94 × 564
ICMarkets-Live12
1.15 × 734
Tickmill-Live02
1.17 × 877
ATCBrokers-Live 1
1.33 × 3
ICMarkets-Live10
1.34 × 2851
CDGGlobal-Live
1.50 × 2
ICMarketsSC-Live03
1.56 × 18
ICMarkets-Live22
1.75 × 16
ICMarketsSC-Live15
1.80 × 218
ICMarketsSC-Live06
1.89 × 373
ICMarkets-Live19
1.90 × 3421
AxioryAsia-02Live
2.00 × 1
35 più
