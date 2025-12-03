- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
3
Profit Trade:
2 (66.66%)
Loss Trade:
1 (33.33%)
Best Trade:
2.82 USD
Worst Trade:
-0.04 USD
Profitto lordo:
3.13 USD (324 pips)
Perdita lorda:
-0.04 USD (2 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (3.13 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3.13 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.81
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
9 minuti
Fattore di recupero:
77.25
Long Trade:
1 (33.33%)
Short Trade:
2 (66.67%)
Fattore di profitto:
78.25
Profitto previsto:
1.03 USD
Profitto medio:
1.57 USD
Perdita media:
-0.04 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.04 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.04 USD (1)
Algo trading:
33%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.04 USD
Massimale:
0.04 USD (0.04%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2
|AUDUSD
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|3
|AUDUSD
|0
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|324
|AUDUSD
|2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2.82 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +3.13 USD
Massima perdita consecutiva: -0.04 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
InstaForex-USA2.com
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 2
|
ChandonGroup-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live07
|0.41 × 90
|
ICMarketsSC-Live09
|0.46 × 28
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
|0.63 × 16
|
Tickmill-Live
|0.94 × 564
|
ICMarkets-Live12
|1.15 × 734
|
Tickmill-Live02
|1.17 × 877
|
ATCBrokers-Live 1
|1.33 × 3
|
ICMarkets-Live10
|1.34 × 2851
|
CDGGlobal-Live
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live03
|1.56 × 18
|
ICMarkets-Live22
|1.75 × 16
|
ICMarketsSC-Live15
|1.80 × 218
|
ICMarketsSC-Live06
|1.89 × 373
|
ICMarkets-Live19
|1.90 × 3421
|
AxioryAsia-02Live
|2.00 × 1
