Hieu Phan Trong

BattleShip

Hieu Phan Trong
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -4%
Exness-MT5Real7
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
9
Profit Trade:
3 (33.33%)
Loss Trade:
6 (66.67%)
Best Trade:
14.82 USD
Worst Trade:
-10.50 USD
Profitto lordo:
19.70 USD (589 pips)
Perdita lorda:
-58.88 USD (1 327 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (4.88 USD)
Massimo profitto consecutivo:
14.82 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.48
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.81%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
-0.90
Long Trade:
7 (77.78%)
Short Trade:
2 (22.22%)
Fattore di profitto:
0.33
Profitto previsto:
-4.35 USD
Profitto medio:
6.57 USD
Perdita media:
-9.81 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-37.83 USD)
Massima perdita consecutiva:
-37.83 USD (4)
Crescita mensile:
-3.89%
Algo trading:
11%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
39.18 USD
Massimale:
43.61 USD (4.34%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.33% (43.47 USD)
Per equità:
1.31% (12.98 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDCHF 2
GBPCAD 2
EURUSD 2
EURCHF 1
CADJPY 1
NZDCAD 1
1 2
1 2
1 2
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDCHF 5
GBPCAD 5
EURUSD -20
EURCHF -10
CADJPY -9
NZDCAD -10
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDCHF 5
GBPCAD 341
EURUSD -506
EURCHF -126
CADJPY -268
NZDCAD -184
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +14.82 USD
Worst Trade: -11 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +4.88 USD
Massima perdita consecutiva: -37.83 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 2
Tickmill-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
1.08 × 179
Exness-MT5Real7
1.34 × 641
AdmiralMarkets-Live
3.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
3.93 × 29
XMGlobal-MT5 4
5.49 × 35
Exness-MT5Real8
5.50 × 2
Exness-MT5Real
5.68 × 339
RoboForex-ECN
6.28 × 107
Exness-MT5Real15
6.39 × 240
Exness-MT5Real6
6.54 × 76
VTMarkets-Live
15.67 × 3
XMGlobal-MT5 13
18.00 × 2
📊📊📊 Signal: BattleShip 1K (MT5 - real)

1. My signal info:
- Target profit: 5-10% / month
- Drawdown: 20%
- Leverage: 1:500
- Trades per week: 10
- Trading many pairs (pls check in “Statistics”)

2. Risk management: 
- Risk per trade (RPT): 1% / trade
- Ex: balance $1k -> RPT: $10 / trade

3. Copy signal setting:
If you want to get same profit as mine, pls make sure your setting in MT5:
- Use no more than % of deposit: 95%
- Stop if equity is less than: 0
- Deviation/Slippage: 2

4. My signals link:
- Signal 1 -  BattleShip 1K: this signal

5. Telegram channel: https://t.me/davidtrader_signal

6. Personal contact:
- Telegram: https://t.me/davidphan (David Phan)
- Email: david@davidtrader.com

7. Link affiliate Exness: https://one.exness-track.com/a/zepl8ft9pc

8. Some instructions:
- How To set up your subscription -> https://www.youtube.com/watch?v=r99S48RiKeA
- How to subscribe signal -> https://www.mql5.com/en/articles/523
- How to install vps -> https://www.mql5.com/en/articles/994
Non ci sono recensioni
2025.12.05 17:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.05 16:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.04 12:43
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.12.04 11:43
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.12.04 00:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.03 01:49
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.12.03 01:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.03 01:49
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
BattleShip
30USD al mese
-4%
0
0
USD
961
USD
1
11%
9
33%
100%
0.33
-4.35
USD
4%
1:500
