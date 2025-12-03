SegnaliSezioni
SUDIYONO Fnu

MasDion

SUDIYONO Fnu
0 recensioni
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 40 USD al mese
crescita dal 2026 -16%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
0 (0.00%)
Loss Trade:
8 (100.00%)
Best Trade:
0.00 USD
Worst Trade:
-40.74 USD
Profitto lordo:
0.00 USD
Perdita lorda:
-139.66 USD (8 795 pips)
Vincite massime consecutive:
0 (0.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.00 USD (0)
Indice di Sharpe:
-1.04
Attività di trading:
24.76%
Massimo carico di deposito:
7.79%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
22 ore
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
5 (62.50%)
Short Trade:
3 (37.50%)
Fattore di profitto:
0.00
Profitto previsto:
-17.46 USD
Profitto medio:
0.00 USD
Perdita media:
-17.46 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-139.66 USD)
Massima perdita consecutiva:
-139.66 USD (8)
Crescita mensile:
-16.43%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
139.66 USD
Massimale:
139.66 USD (16.43%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
16.43% (139.66 USD)
Per equità:
4.86% (39.32 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 3
EURUSD 1
USDCHF 1
AUDUSD 1
GBPUSD 1
EURCAD 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -117
EURUSD -5
USDCHF -6
AUDUSD -4
GBPUSD -5
EURCAD -3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -7.8K
EURUSD -212
USDCHF -231
AUDUSD -209
GBPUSD -215
EURCAD -173
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.00 USD
Worst Trade: -41 USD
Vincite massime consecutive: 0
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +0.00 USD
Massima perdita consecutiva: -139.66 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-Real16
0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 3
InvestAZ-Real
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
Finotec-Live Server
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
Larson-Demo
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
PreciseFX-Live
0.00 × 1
GrandCapital-Server
0.00 × 7
AlSalamBank-Live
0.00 × 3
OctaFX-Demo
0.00 × 5
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 2
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
308 più
Non ci sono recensioni
2026.01.18 23:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.03 01:49
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.03 01:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.03 01:49
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
