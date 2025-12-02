SegnaliSezioni
Wang Ai Xi

TrandAndReverse

Wang Ai Xi
0 recensioni
Affidabilità
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
0%
Darwinex-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
88
Profit Trade:
73 (82.95%)
Loss Trade:
15 (17.05%)
Best Trade:
300.25 USD
Worst Trade:
-1 504.91 USD
Profitto lordo:
4 821.15 USD (3 152 pips)
Perdita lorda:
-4 504.97 USD (1 939 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (637.62 USD)
Massimo profitto consecutivo:
693.52 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
5.00%
Ultimo trade:
7 ore fa
Trade a settimana:
61
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
0.13
Long Trade:
41 (46.59%)
Short Trade:
47 (53.41%)
Fattore di profitto:
1.07
Profitto previsto:
3.59 USD
Profitto medio:
66.04 USD
Perdita media:
-300.33 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-1 760.24 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 760.24 USD (2)
Crescita mensile:
0.32%
Algo trading:
94%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
979.61 USD
Massimale:
2 487.81 USD (2.45%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.19% (191.40 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
WS30 64
EURUSD 21
AUDCAD 1
AUDNZD 1
NZDCAD 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
WS30 -106
EURUSD 508
AUDCAD 40
AUDNZD 61
NZDCAD -186
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
WS30 508
EURUSD 684
AUDCAD 84
AUDNZD 127
NZDCAD -190
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +300.25 USD
Worst Trade: -1 505 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +637.62 USD
Massima perdita consecutiva: -1 760.24 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
FXOpen-MT5
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.19 × 16
Darwinex-Live
0.23 × 3248
PrimeCodex-MT5
0.75 × 326
ForexTimeFXTM-Live01
0.90 × 10
Pepperstone-MT5-Live01
1.44 × 16
VantageFXInternational-Live
2.00 × 1
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
2.86 × 195
Ava-Real 1-MT5
3.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
3.00 × 1
GBEbrokers-LIVE
3.00 × 1
KuberaCapitalMarkets-Server
3.75 × 8
FPMarkets-Live
4.00 × 2
TickmillUK-Live
4.00 × 1
Binary.com-Server
4.33 × 3
RoboForex-Pro
5.55 × 126
XMGlobal-MT5 4
5.69 × 663
FBS-Real
5.80 × 15
BCS5-Real
6.50 × 2
4 più
Non ci sono recensioni
2025.12.02 23:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
