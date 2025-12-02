- Crescita
Trade:
88
Profit Trade:
73 (82.95%)
Loss Trade:
15 (17.05%)
Best Trade:
300.25 USD
Worst Trade:
-1 504.91 USD
Profitto lordo:
4 821.15 USD (3 152 pips)
Perdita lorda:
-4 504.97 USD (1 939 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (637.62 USD)
Massimo profitto consecutivo:
693.52 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
5.00%
Ultimo trade:
7 ore fa
Trade a settimana:
61
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
0.13
Long Trade:
41 (46.59%)
Short Trade:
47 (53.41%)
Fattore di profitto:
1.07
Profitto previsto:
3.59 USD
Profitto medio:
66.04 USD
Perdita media:
-300.33 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-1 760.24 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 760.24 USD (2)
Crescita mensile:
0.32%
Algo trading:
94%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
979.61 USD
Massimale:
2 487.81 USD (2.45%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.19% (191.40 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|WS30
|64
|EURUSD
|21
|AUDCAD
|1
|AUDNZD
|1
|NZDCAD
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|WS30
|-106
|EURUSD
|508
|AUDCAD
|40
|AUDNZD
|61
|NZDCAD
|-186
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|WS30
|508
|EURUSD
|684
|AUDCAD
|84
|AUDNZD
|127
|NZDCAD
|-190
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +300.25 USD
Worst Trade: -1 505 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +637.62 USD
Massima perdita consecutiva: -1 760.24 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.19 × 16
|
Darwinex-Live
|0.23 × 3248
|
PrimeCodex-MT5
|0.75 × 326
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.90 × 10
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.44 × 16
|
VantageFXInternational-Live
|2.00 × 1
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|2.86 × 195
|
Ava-Real 1-MT5
|3.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 2
|3.00 × 1
|
GBEbrokers-LIVE
|3.00 × 1
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|3.75 × 8
|
FPMarkets-Live
|4.00 × 2
|
TickmillUK-Live
|4.00 × 1
|
Binary.com-Server
|4.33 × 3
|
RoboForex-Pro
|5.55 × 126
|
XMGlobal-MT5 4
|5.69 × 663
|
FBS-Real
|5.80 × 15
|
BCS5-Real
|6.50 × 2
