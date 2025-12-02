SegnaliSezioni
Alphawizz
Abdulkadir Yusuf Ali

Alphawizz

Abdulkadir Yusuf Ali
0 recensioni
Affidabilità
9 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 7%
Darwinex-Live-2
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
918
Profit Trade:
749 (81.59%)
Loss Trade:
169 (18.41%)
Best Trade:
904.42 USD
Worst Trade:
-391.40 USD
Profitto lordo:
13 974.43 USD (78 308 pips)
Perdita lorda:
-7 470.21 USD (56 751 pips)
Vincite massime consecutive:
77 (701.35 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 265.36 USD (30)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.58%
Ultimo trade:
47 minuti fa
Trade a settimana:
153
Tempo di attesa medio:
24 ore
Fattore di recupero:
2.69
Long Trade:
515 (56.10%)
Short Trade:
403 (43.90%)
Fattore di profitto:
1.87
Profitto previsto:
7.09 USD
Profitto medio:
18.66 USD
Perdita media:
-44.20 USD
Massime perdite consecutive:
17 (-1 926.40 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 926.40 USD (17)
Crescita mensile:
4.34%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
351.41 USD
Massimale:
2 420.08 USD (2.25%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.25% (2 420.08 USD)
Per equità:
0.04% (42.71 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 277
EURAUD 76
GBPJPY 52
GBPUSD 43
AUDCAD 40
AUDCHF 38
AUDUSD 36
AUDNZD 33
GBPAUD 33
GBPCAD 32
USDJPY 29
EURJPY 27
GBPNZD 27
GBPCHF 23
EURNZD 21
USDCAD 19
USDCHF 15
AUDJPY 14
CHFJPY 14
CADJPY 13
NZDCAD 9
EURCAD 9
NZDJPY 9
EURGBP 7
NZDCHF 7
CADCHF 6
EURCHF 5
NZDUSD 4
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 1.5K
EURAUD 509
GBPJPY 272
GBPUSD 721
AUDCAD 272
AUDCHF 364
AUDUSD 251
AUDNZD 215
GBPAUD 252
GBPCAD 48
USDJPY 1K
EURJPY 144
GBPNZD 819
GBPCHF -306
EURNZD 101
USDCAD 181
USDCHF 86
AUDJPY 42
CHFJPY 5
CADJPY 2
NZDCAD 48
EURCAD 33
NZDJPY 26
EURGBP 30
NZDCHF 71
CADCHF -66
EURCHF -120
NZDUSD -38
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 5K
EURAUD 4.6K
GBPJPY 3.7K
GBPUSD 354
AUDCAD 2.5K
AUDCHF 2.3K
AUDUSD 816
AUDNZD 1.5K
GBPAUD 2.9K
GBPCAD 1.2K
USDJPY 3.5K
EURJPY -4.7K
GBPNZD -3.1K
GBPCHF -1.5K
EURNZD 2K
USDCAD 568
USDCHF 485
AUDJPY 734
CHFJPY -416
CADJPY 124
NZDCAD 64
EURCAD -347
NZDJPY 455
EURGBP 193
NZDCHF 570
CADCHF -331
EURCHF -683
NZDUSD -318
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +904.42 USD
Worst Trade: -391 USD
Vincite massime consecutive: 30
Massime perdite consecutive: 17
Massimo profitto consecutivo: +701.35 USD
Massima perdita consecutiva: -1 926.40 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

2025.12.02 23:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
