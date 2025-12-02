SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / BVI IntraDay EURUSD
Vladimir Tsyrulnik

BVI IntraDay EURUSD

Vladimir Tsyrulnik
0 recensioni
0 / 0 USD
0%
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
1:100
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
0
Profit Trade:
0 (0.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
0.00 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
0.00 USD
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
0 (0.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.00 USD (0)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
0.00 USD
Profitto medio:
0.00 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Nessun dato

  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.00 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 0
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +0.00 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Торговая система BVI v.4.1 разработана для внутридневной торговли на валютных парах. Рабочий таймфрейм - 15 минут. Максимально адаптирована для пары EURUSD, однако устойчива и на других парах. Данный релиз настроен на торговлю по EURUSD. Хорошие результаты имеются в мультивалютной торговле (10 валютных пар + золото и нефть). В ближайшее время будет также запущен счет для мультиторговли. Программа имеет широкий набор настроек по контролю рисков, чувствительности к шумам, адаптивности по времени суток и торговым сессиям, по подбору необходимых фильтров, а также в распоряжении устойчивые защитные процедуры (фиксация прибыли, трейлинг и др.). Представленный реальный торговый счет предназначен для генерации сигналов по одной паре EURUSD. В настоящий момент робот управляет несколькими инвесторскими счетами (брокер - FXClub International, плечо 1:1000) с общей суммой депо более 200 000 долларов. Программа использует несколько технологий собственной разработки, идеи которых появились более 10 лет назад. Код постоянно совершенствовался и сегодня представлен уважаемой публике. Вначале автором предлагается активное наблюдение, ну а затем, при желании и использование программного комплекса (сигналов) во благо вашим целям. При наличии должного терпения предполагаемый уровень доходности по паре EURUSD - от 50-75% годовых  и более (при крайне консервативной торговой модели и комфортном рабочем процессе), но возможен и более агрессивный формат. Основное качество торговой системы BVI v.4.1 - высокая стрессоустойчивость депозита, что и было основной целью разработчика на протяжении многих лет. Спасибо Вам, если все это прочитали и тем более заинтересовались! Удачи!!

Non ci sono recensioni
2025.12.02 21:30
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 21:30
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 21:30
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.02 21:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.02 21:30
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati