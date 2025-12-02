SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Daily
Evgenii Stolberov

Daily

Evgenii Stolberov
0 recensioni
2 settimane
0 / 0 USD
0%
RoboForex-ECN
1:100
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
7
Profit Trade:
5 (71.42%)
Loss Trade:
2 (28.57%)
Best Trade:
41.01 USD
Worst Trade:
-37.24 USD
Profitto lordo:
104.59 USD (35 428 pips)
Perdita lorda:
-51.01 USD (13 429 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (42.04 USD)
Massimo profitto consecutivo:
42.04 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.30
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
775 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
1.43
Long Trade:
7 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
2.05
Profitto previsto:
7.65 USD
Profitto medio:
20.92 USD
Perdita media:
-25.51 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-37.24 USD)
Massima perdita consecutiva:
-37.24 USD (1)
Crescita mensile:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.06 USD
Massimale:
37.38 USD (3.91%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 54
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 22K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +41.01 USD
Worst Trade: -37 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +42.04 USD
Massima perdita consecutiva: -37.24 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VTindex-MT5
0.00 × 1
FXGT-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 2
Exness-MT5Real10
1.90 × 10
Tickmill-Live
3.33 × 3
ICMarketsSC-MT5
12.50 × 4
VantageFX-Live
15.00 × 2
Exness-MT5Real12
21.15 × 617
Exness-MT5Real
21.33 × 33
RoboForex-ECN
23.15 × 833
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.12.02 20:30
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.12.02 20:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 775 days
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati