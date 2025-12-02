- Crescita
- Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
- Equità
- Drawdown
Trade:
93
Profit Trade:
60 (64.51%)
Loss Trade:
33 (35.48%)
Best Trade:
34 341.46 USD
Worst Trade:
-14 822.53 USD
Profitto lordo:
76 743.84 USD (12 968 pips)
Perdita lorda:
-32 732.30 USD (13 354 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (21 265.11 USD)
Massimo profitto consecutivo:
34 341.46 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.22
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
8 ore fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
10 giorni
Fattore di recupero:
2.96
Long Trade:
65 (69.89%)
Short Trade:
28 (30.11%)
Fattore di profitto:
2.34
Profitto previsto:
473.24 USD
Profitto medio:
1 279.06 USD
Perdita media:
-991.89 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-8 685.23 USD)
Massima perdita consecutiva:
-14 822.53 USD (1)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
54%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
31.36 USD
Massimale:
14 844.81 USD (25.64%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|archived
|30
|XAUUSD
|16
|GBPUSD
|6
|EURUSD
|6
|EURJPY
|5
|USDJPY
|5
|XAGUSD
|4
|CADJPY
|4
|US100
|3
|GBPCAD
|2
|USDCHF
|2
|AUDCAD
|2
|GBPCHF
|1
|NZDCAD
|1
|AUDNZD
|1
|AUDUSD
|1
|GBPAUD
|1
|NZDJPY
|1
|AUDJPY
|1
|US500
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|archived
|40K
|XAUUSD
|223
|GBPUSD
|1K
|EURUSD
|1.2K
|EURJPY
|-57
|USDJPY
|-22
|XAGUSD
|1.3K
|CADJPY
|460
|US100
|-6
|GBPCAD
|60
|USDCHF
|152
|AUDCAD
|14
|GBPCHF
|-31
|NZDCAD
|4
|AUDNZD
|-3
|AUDUSD
|-1
|GBPAUD
|-306
|NZDJPY
|22
|AUDJPY
|7
|US500
|-98
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|archived
|0
|XAUUSD
|1.2K
|GBPUSD
|2K
|EURUSD
|1.4K
|EURJPY
|-1.1K
|USDJPY
|-687
|XAGUSD
|259
|CADJPY
|1.8K
|US100
|-1.7K
|GBPCAD
|1.2K
|USDCHF
|123
|AUDCAD
|129
|GBPCHF
|-551
|NZDCAD
|100
|AUDNZD
|-134
|AUDUSD
|-1
|GBPAUD
|-801
|NZDJPY
|34
|AUDJPY
|21
|US500
|-3.6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +34 341.46 USD
Worst Trade: -14 823 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +21 265.11 USD
Massima perdita consecutiva: -8 685.23 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-12" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
EquitiSecurities-Live 3
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 7
|0.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-2
|0.00 × 3
|
N1CapitalMarkets-Live
|0.00 × 2
|
FBS-Real-12
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 2
|
FxPro.com-Real05
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 6
|
Exness-Real17
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 5
|
FBS-Real-4
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
Exness-Real8
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 2
|
FBS-Real-13
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live18
|0.00 × 23
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
ThreeTrader-Live
|0.00 × 2
|
FXCM-USDReal07
|0.00 × 1
|
FBS-Real-9
|0.00 × 6
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 3
|
Axi-US05-Live
|0.08 × 25
|
Hankotrade-Live
|0.14 × 7
|
STARTRADERINTL-Live2
|0.16 × 70
|
Coinexx-Demo
|0.20 × 5
126 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
save your money
Non ci sono recensioni