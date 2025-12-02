SegnaliSezioni
Mohammad Nouval Ahmi

REBUILD HOUSE

Mohammad Nouval Ahmi
0 recensioni
108 settimane
0 / 0 USD
0%
FBS-Real-12
1:500
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
93
Profit Trade:
60 (64.51%)
Loss Trade:
33 (35.48%)
Best Trade:
34 341.46 USD
Worst Trade:
-14 822.53 USD
Profitto lordo:
76 743.84 USD (12 968 pips)
Perdita lorda:
-32 732.30 USD (13 354 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (21 265.11 USD)
Massimo profitto consecutivo:
34 341.46 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.22
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
8 ore fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
10 giorni
Fattore di recupero:
2.96
Long Trade:
65 (69.89%)
Short Trade:
28 (30.11%)
Fattore di profitto:
2.34
Profitto previsto:
473.24 USD
Profitto medio:
1 279.06 USD
Perdita media:
-991.89 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-8 685.23 USD)
Massima perdita consecutiva:
-14 822.53 USD (1)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
54%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
31.36 USD
Massimale:
14 844.81 USD (25.64%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
archived 30
XAUUSD 16
GBPUSD 6
EURUSD 6
EURJPY 5
USDJPY 5
XAGUSD 4
CADJPY 4
US100 3
GBPCAD 2
USDCHF 2
AUDCAD 2
GBPCHF 1
NZDCAD 1
AUDNZD 1
AUDUSD 1
GBPAUD 1
NZDJPY 1
AUDJPY 1
US500 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
archived 40K
XAUUSD 223
GBPUSD 1K
EURUSD 1.2K
EURJPY -57
USDJPY -22
XAGUSD 1.3K
CADJPY 460
US100 -6
GBPCAD 60
USDCHF 152
AUDCAD 14
GBPCHF -31
NZDCAD 4
AUDNZD -3
AUDUSD -1
GBPAUD -306
NZDJPY 22
AUDJPY 7
US500 -98
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
archived 0
XAUUSD 1.2K
GBPUSD 2K
EURUSD 1.4K
EURJPY -1.1K
USDJPY -687
XAGUSD 259
CADJPY 1.8K
US100 -1.7K
GBPCAD 1.2K
USDCHF 123
AUDCAD 129
GBPCHF -551
NZDCAD 100
AUDNZD -134
AUDUSD -1
GBPAUD -801
NZDJPY 34
AUDJPY 21
US500 -3.6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +34 341.46 USD
Worst Trade: -14 823 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +21 265.11 USD
Massima perdita consecutiva: -8 685.23 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-12" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

EquitiSecurities-Live 3
0.00 × 2
VantageInternational-Live 7
0.00 × 1
RoboForex-ProCent-2
0.00 × 3
N1CapitalMarkets-Live
0.00 × 2
FBS-Real-12
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 2
FxPro.com-Real05
0.00 × 1
Pepperstone-Edge02
0.00 × 6
Exness-Real17
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 5
FBS-Real-4
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
Exness-Real8
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 2
FBS-Real-13
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live18
0.00 × 23
FusionMarkets-Demo
0.00 × 4
ThreeTrader-Live
0.00 × 2
FXCM-USDReal07
0.00 × 1
FBS-Real-9
0.00 × 6
ICTrading-Live29
0.00 × 3
Axi-US05-Live
0.08 × 25
Hankotrade-Live
0.14 × 7
STARTRADERINTL-Live2
0.16 × 70
Coinexx-Demo
0.20 × 5
126 più
save your money
Non ci sono recensioni
2025.12.02 19:30
Trading operations on the account were performed for only 40 days. This comprises 5.33% of days out of the 751 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 19:30
80% of trades performed within 21 days. This comprises 2.8% of days out of the 751 days of the signal's entire lifetime.
