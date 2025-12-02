SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / XAGUSD
Nemanja Bubanj

XAGUSD

Nemanja Bubanj
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 16%
ICMarketsSC-Live17
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
7 (87.50%)
Loss Trade:
1 (12.50%)
Best Trade:
3.24 EUR
Worst Trade:
-0.05 EUR
Profitto lordo:
8.13 EUR (810 pips)
Perdita lorda:
-0.05 EUR (3 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (7.68 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
7.68 EUR (6)
Indice di Sharpe:
1.08
Attività di trading:
6.49%
Massimo carico di deposito:
11.35%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
54 minuti
Fattore di recupero:
161.60
Long Trade:
4 (50.00%)
Short Trade:
4 (50.00%)
Fattore di profitto:
162.60
Profitto previsto:
1.01 EUR
Profitto medio:
1.16 EUR
Perdita media:
-0.05 EUR
Massime perdite consecutive:
1 (-0.05 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-0.05 EUR (1)
Crescita mensile:
16.16%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
0.05 EUR (0.09%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
16.81% (8.94 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAGUSD 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAGUSD 9
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAGUSD 813
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +3.24 EUR
Worst Trade: -0 EUR
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +7.68 EUR
Massima perdita consecutiva: -0.05 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live17" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

XAGUSD.
Non ci sono recensioni
2025.12.05 18:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.05 17:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 20:30
Share of trading days is too low
2025.12.02 20:30
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.02 19:30
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 19:30
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 19:30
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.02 19:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.02 19:30
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
XAGUSD
30USD al mese
16%
0
0
USD
58
EUR
1
0%
8
87%
6%
162.59
1.01
EUR
17%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.