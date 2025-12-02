- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
4
Profit Trade:
1 (25.00%)
Loss Trade:
3 (75.00%)
Best Trade:
73.92 USD
Worst Trade:
-62.31 USD
Profitto lordo:
73.92 USD (68 pips)
Perdita lorda:
-143.10 USD (729 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (73.92 USD)
Massimo profitto consecutivo:
73.92 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.22
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
10 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
11 minuti
Fattore di recupero:
-0.48
Long Trade:
1 (25.00%)
Short Trade:
3 (75.00%)
Fattore di profitto:
0.52
Profitto previsto:
-17.30 USD
Profitto medio:
73.92 USD
Perdita media:
-47.70 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-133.11 USD)
Massima perdita consecutiva:
-133.11 USD (3)
Crescita mensile:
-6.89%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
143.10 USD
Massimale:
143.10 USD (14.25%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2
|GBPUSD
|2
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-71
|GBPUSD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-702
|GBPUSD
|41
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +73.92 USD
Worst Trade: -62 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +73.92 USD
Massima perdita consecutiva: -133.11 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ValutradesSeychelles-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni