Eros Irie Kalil Rocha

Conta USD

Eros Irie Kalil Rocha
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
0%
ValutradesSeychelles-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
4
Profit Trade:
1 (25.00%)
Loss Trade:
3 (75.00%)
Best Trade:
73.92 USD
Worst Trade:
-62.31 USD
Profitto lordo:
73.92 USD (68 pips)
Perdita lorda:
-143.10 USD (729 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (73.92 USD)
Massimo profitto consecutivo:
73.92 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.22
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
10 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
11 minuti
Fattore di recupero:
-0.48
Long Trade:
1 (25.00%)
Short Trade:
3 (75.00%)
Fattore di profitto:
0.52
Profitto previsto:
-17.30 USD
Profitto medio:
73.92 USD
Perdita media:
-47.70 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-133.11 USD)
Massima perdita consecutiva:
-133.11 USD (3)
Crescita mensile:
-6.89%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
143.10 USD
Massimale:
143.10 USD (14.25%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 2
GBPUSD 2
1 2
1 2
1 2
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -71
GBPUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -702
GBPUSD 41
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +73.92 USD
Worst Trade: -62 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +73.92 USD
Massima perdita consecutiva: -133.11 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ValutradesSeychelles-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Non ci sono recensioni
2025.12.02 19:30
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.12.02 19:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.02 19:30
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
