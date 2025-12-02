- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
9
Profit Trade:
5 (55.55%)
Loss Trade:
4 (44.44%)
Best Trade:
57.68 USD
Worst Trade:
-18.57 USD
Profitto lordo:
161.20 USD (28 779 pips)
Perdita lorda:
-45.31 USD (8 005 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (159.30 USD)
Massimo profitto consecutivo:
159.30 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.52
Attività di trading:
13.21%
Massimo carico di deposito:
74.96%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
30 minuti
Fattore di recupero:
2.71
Long Trade:
6 (66.67%)
Short Trade:
3 (33.33%)
Fattore di profitto:
3.56
Profitto previsto:
12.88 USD
Profitto medio:
32.24 USD
Perdita media:
-11.33 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-40.03 USD)
Massima perdita consecutiva:
-40.03 USD (4)
Crescita mensile:
15.08%
Algo trading:
77%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.10 USD
Massimale:
42.78 USD (3.70%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.89% (42.23 USD)
Per equità:
15.82% (10.60 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|116
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|21K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +57.68 USD
Worst Trade: -19 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +159.30 USD
Massima perdita consecutiva: -40.03 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real35" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
