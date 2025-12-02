SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / EAKK
Teerathad Booranawisedkul

EAKK

Teerathad Booranawisedkul
0 recensioni
Affidabilità
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 35 USD al mese
crescita dal 2025 3%
FPMarketsSC-Live4
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
9
Profit Trade:
8 (88.88%)
Loss Trade:
1 (11.11%)
Best Trade:
2.22 USD
Worst Trade:
-0.44 USD
Profitto lordo:
8.09 USD (870 pips)
Perdita lorda:
-0.44 USD (48 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (5.20 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5.20 USD (6)
Indice di Sharpe:
1.26
Attività di trading:
37.86%
Massimo carico di deposito:
1.35%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
17.39
Long Trade:
4 (44.44%)
Short Trade:
5 (55.56%)
Fattore di profitto:
18.39
Profitto previsto:
0.85 USD
Profitto medio:
1.01 USD
Perdita media:
-0.44 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.44 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.44 USD (1)
Crescita mensile:
2.55%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.44 USD (0.15%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.15% (0.44 USD)
Per equità:
1.81% (5.45 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 822
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2.22 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +5.20 USD
Massima perdita consecutiva: -0.44 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsSC-Live4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.12.10 23:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.10 22:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.03 09:07
Share of trading days is too low
2025.12.03 09:07
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.02 16:21
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 16:21
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 16:21
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.02 16:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.02 16:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
EAKK
35USD al mese
3%
0
0
USD
308
USD
2
100%
9
88%
38%
18.38
0.85
USD
2%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.