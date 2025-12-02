- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
18
Profit Trade:
16 (88.88%)
Loss Trade:
2 (11.11%)
Best Trade:
29.15 USD
Worst Trade:
-11.70 USD
Profitto lordo:
59.15 USD (2 082 pips)
Perdita lorda:
-19.11 USD (831 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (20.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
39.15 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.30
Attività di trading:
20.22%
Massimo carico di deposito:
5.95%
Ultimo trade:
2 minuti fa
Trade a settimana:
19
Tempo di attesa medio:
29 minuti
Fattore di recupero:
2.10
Long Trade:
10 (55.56%)
Short Trade:
8 (44.44%)
Fattore di profitto:
3.10
Profitto previsto:
2.22 USD
Profitto medio:
3.70 USD
Perdita media:
-9.56 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-19.11 USD)
Massima perdita consecutiva:
-19.11 USD (2)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
19.11 USD (1.27%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.27% (19.11 USD)
Per equità:
5.82% (87.66 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|18
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|40
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|1.3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +29.15 USD
Worst Trade: -12 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +20.00 USD
Massima perdita consecutiva: -19.11 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 5
|
Exness-Real
|0.00 × 9
|
Exness-Real18
|0.00 × 15
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 6
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 1
|
FXCC1-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 15
|
Valutrades-Real-HK
|0.00 × 13
|
FBS-Real-1
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard3
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 48
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.10 × 10
|
Axi-US03-Live
|0.11 × 9
|
ICMarketsSC-Live12
|0.15 × 13
|
Alpari-Pro.ECN
|0.22 × 227
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.23 × 43
|
ScopeMarkets-Live
|0.33 × 6
|
ICMarketsSC-Live11
|0.72 × 60
|
FBS-Real-10
|0.84 × 100
|
RoboForex-ECN
|1.10 × 20
24 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
3%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
1
100%
18
88%
20%
3.09
2.22
USD
USD
6%
1:500