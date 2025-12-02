- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
18
Profit Trade:
14 (77.77%)
Loss Trade:
4 (22.22%)
Best Trade:
4.49 USD
Worst Trade:
-5.15 USD
Profitto lordo:
20.33 USD (1 319 pips)
Perdita lorda:
-11.20 USD (1 016 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (6.12 USD)
Massimo profitto consecutivo:
12.19 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.34
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.77%
Ultimo trade:
29 minuti fa
Trade a settimana:
22
Tempo di attesa medio:
39 minuti
Fattore di recupero:
1.14
Long Trade:
18 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
1.82
Profitto previsto:
0.51 USD
Profitto medio:
1.45 USD
Perdita media:
-2.80 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-8.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-8.00 USD (2)
Crescita mensile:
-0.13%
Algo trading:
94%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.26 USD
Massimale:
8.01 USD (19.22%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.69% (-0.70 USD)
Per equità:
1.78% (26.99 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|14
|EURUSD
|2
|NZDCAD
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|7
|EURUSD
|2
|NZDCAD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|8
|EURUSD
|195
|NZDCAD
|100
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +4.49 USD
Worst Trade: -5 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +6.12 USD
Massima perdita consecutiva: -8.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 33
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 5
|
VTindex-MT5
|0.00 × 4
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.30 × 10
|
Axiory-Live
|0.30 × 33
|
TickmillEU-Live
|0.33 × 3
|
GoMarkets-Live
|0.36 × 14
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.44 × 62
|
FxPro-MT5 Live02
|0.44 × 54
|
Exness-MT5Real9
|0.48 × 27
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.50 × 2
|
DooTechnology-Live
|0.55 × 236
|
AronGroups-Server
|0.57 × 7
|
ECMarkets-Server
|0.60 × 10
|
VantageInternational-Live 5
|0.61 × 28
|
Exness-MT5Real8
|0.65 × 529
|
StriforSVG-Live
|0.70 × 43
|
VTMarkets-Live
|1.00 × 2
|
Markets.com-Live
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|1.02 × 58
80 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
50USD al mese
-0%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
1
94%
18
77%
100%
1.81
0.51
USD
USD
2%
1:500