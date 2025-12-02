- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
9
Profit Trade:
9 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
2.27 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
16.52 USD (2 355 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
9 (16.52 USD)
Massimo profitto consecutivo:
16.52 USD (9)
Indice di Sharpe:
2.82
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
3.87%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
19
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
6 (66.67%)
Short Trade:
3 (33.33%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
1.84 USD
Profitto medio:
1.84 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
2.86%
Algo trading:
88%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
4.91% (30.89 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPAUD
|4
|EURUSD
|2
|USDCHF
|1
|EURJPY
|1
|EURNZD
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPAUD
|8
|EURUSD
|4
|USDCHF
|0
|EURJPY
|2
|EURNZD
|2
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPAUD
|1.3K
|EURUSD
|402
|USDCHF
|0
|EURJPY
|313
|EURNZD
|358
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2.27 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +16.52 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 4
|
XMAU-Real 19
|0.00 × 1
|
FXCM-GBPReal01
|0.00 × 2
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
CMCMarkets1-Europe
|0.00 × 2
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 3
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 2
|
TradersWay-Live 2
|0.00 × 24
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 6
|
TMGM.TradeMaxAU-Demo
|0.00 × 2
|
Axi-US03-Demo
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 35
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 2
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 2
|
TitanFX-05
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 4
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
AUSForex-Live
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.22 × 9
|
ICMarkets-Live16
|0.24 × 21
|
AdmiralMarkets-Live2
|0.25 × 4
For My Salary 2,200$
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
3%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
1
88%
9
100%
100%
n/a
1.84
USD
USD
5%
1:500