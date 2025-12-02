SegnaliSezioni
Pisit Suttimaneenan

Salary625

Pisit Suttimaneenan
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 3%
FBS-Real-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
9
Profit Trade:
9 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
2.27 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
16.52 USD (2 355 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
9 (16.52 USD)
Massimo profitto consecutivo:
16.52 USD (9)
Indice di Sharpe:
2.82
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
3.87%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
19
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
6 (66.67%)
Short Trade:
3 (33.33%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
1.84 USD
Profitto medio:
1.84 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
2.86%
Algo trading:
88%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
4.91% (30.89 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPAUD 4
EURUSD 2
USDCHF 1
EURJPY 1
EURNZD 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPAUD 8
EURUSD 4
USDCHF 0
EURJPY 2
EURNZD 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPAUD 1.3K
EURUSD 402
USDCHF 0
EURJPY 313
EURNZD 358
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2.27 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +16.52 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live20
0.00 × 4
XMAU-Real 19
0.00 × 1
FXCM-GBPReal01
0.00 × 2
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 1
CMCMarkets1-Europe
0.00 × 2
FXChoice-Pro Live
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 3
0.00 × 2
Tickmill-Live08
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 2
TradersWay-Live 2
0.00 × 24
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 6
TMGM.TradeMaxAU-Demo
0.00 × 2
Axi-US03-Demo
0.00 × 1
XMGlobal-Real 35
0.00 × 2
Pepperstone-Edge07
0.00 × 2
Just2Trade-Real
0.00 × 2
TitanFX-05
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 4
PepperstoneUK-Edge10
0.00 × 3
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
AUSForex-Live
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.22 × 9
ICMarkets-Live16
0.24 × 21
AdmiralMarkets-Live2
0.25 × 4
For My Salary 2,200$
Non ci sono recensioni
2025.12.03 00:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 13:12
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.12.02 13:12
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.02 13:12
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Salary625
30USD al mese
3%
0
0
USD
1.3K
USD
1
88%
9
100%
100%
n/a
1.84
USD
5%
1:500
Copia

