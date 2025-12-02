- Crescita
Trade:
85
Profit Trade:
65 (76.47%)
Loss Trade:
20 (23.53%)
Best Trade:
290.08 USD
Worst Trade:
-100.72 USD
Profitto lordo:
1 539.96 USD (20 485 pips)
Perdita lorda:
-526.52 USD (9 802 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (124.68 USD)
Massimo profitto consecutivo:
480.80 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.25
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
4.98%
Ultimo trade:
10 minuti fa
Trade a settimana:
102
Tempo di attesa medio:
15 minuti
Fattore di recupero:
3.46
Long Trade:
17 (20.00%)
Short Trade:
68 (80.00%)
Fattore di profitto:
2.92
Profitto previsto:
11.92 USD
Profitto medio:
23.69 USD
Perdita media:
-26.33 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-292.68 USD)
Massima perdita consecutiva:
-292.68 USD (4)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
20.28 USD
Massimale:
292.68 USD (1.41%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.41% (292.68 USD)
Per equità:
5.55% (1 167.24 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|85
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|11K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +290.08 USD
Worst Trade: -101 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +124.68 USD
Massima perdita consecutiva: -292.68 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CPTMarkets-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
Valutrades-Real-HK
|2.08 × 12
|
ICTrading-Live29
|3.00 × 1
|
xChief-Demo
|4.64 × 11
|
FusionMarkets-Live 2
|5.29 × 7
|
TitanFX-06
|6.28 × 18
|
ICMarketsSC-Live04
|8.00 × 1
|
Darwinex-Live
|8.00 × 3
|
CPTMarkets-Intl
|8.67 × 12
|
Pepperstone-Edge12
|9.50 × 2
|
RoboForex-ProCent-6
|14.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|14.36 × 14
|
Exness-Real33
|15.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|15.20 × 35
|
Capital.com-Real
|19.00 × 1
|
Ava-Real 4
|19.25 × 4
|
Tradeview-Markets Live 2
|21.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live
|23.50 × 4
|
Axi-US09-Live
|24.68 × 88
|
ICMarketsSC-Live16
|28.64 × 75
|
FusionMarkets-Live
|29.01 × 328
黄金策略 VX:394384420
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
150USD al mese
5%
0
0
USD
USD
21K
USD
USD
1
0%
85
76%
100%
2.92
11.92
USD
USD
6%
1:500