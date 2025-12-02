- Crescita
Trade:
31
Profit Trade:
27 (87.09%)
Loss Trade:
4 (12.90%)
Best Trade:
3.93 USD
Worst Trade:
-1.35 USD
Profitto lordo:
28.11 USD (2 800 pips)
Perdita lorda:
-2.88 USD (286 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (10.48 USD)
Massimo profitto consecutivo:
10.48 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.73
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
18.69
Long Trade:
16 (51.61%)
Short Trade:
15 (48.39%)
Fattore di profitto:
9.76
Profitto previsto:
0.81 USD
Profitto medio:
1.04 USD
Perdita media:
-0.72 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-1.35 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1.35 USD (1)
Crescita mensile:
20.23%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1.35 USD (1.30%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSDm
|31
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSDm
|25
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSDm
|2.5K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Best Trade: +3.93 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +10.48 USD
Massima perdita consecutiva: -1.35 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
