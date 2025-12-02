SegnaliSezioni
Soni Ismail

Soni Ismail

Soni Ismail
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 6%
Exness-Real
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3
Profit Trade:
3 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
5.12 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
12.07 USD (9 512 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
3 (12.07 USD)
Massimo profitto consecutivo:
12.07 USD (3)
Indice di Sharpe:
3.73
Attività di trading:
23.45%
Massimo carico di deposito:
30.96%
Ultimo trade:
17 minuti fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
27 minuti
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
2 (66.67%)
Short Trade:
1 (33.33%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
4.02 USD
Profitto medio:
4.02 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
3.39% (6.79 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 12
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 9.5K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +5.12 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +12.07 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Pepperstone-Edge02
0.00 × 17
Axi-US09-Live
0.00 × 2
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 2
Axi-US16-Live
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
Exness-Real24
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
XMTrading-Real 45
0.00 × 1
Alpari-Standard1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
FBS-Real-5
0.00 × 2
ForexTime-Standard
0.00 × 3
ForexTimeFXTM-Standard
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.00 × 2
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.00 × 3
Pepperstone-01
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 3
ICMarkets-Live01
0.00 × 3
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
52 più
Non ci sono recensioni
2025.12.02 14:12
Share of trading days is too low
2025.12.02 14:12
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.02 11:03
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 11:03
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 11:03
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.02 11:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.02 11:03
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
