Shu Jun Zhao

For Qiqiu

Shu Jun Zhao
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 185%
XMGlobal-MT5 2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
22
Profit Trade:
18 (81.81%)
Loss Trade:
4 (18.18%)
Best Trade:
46.50 USD
Worst Trade:
-25.60 USD
Profitto lordo:
351.03 USD (5 763 pips)
Perdita lorda:
-86.50 USD (735 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (341.75 USD)
Massimo profitto consecutivo:
341.75 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.41
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
174.49%
Ultimo trade:
5 minuti fa
Trade a settimana:
23
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
3.69
Long Trade:
22 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
4.06
Profitto previsto:
12.02 USD
Profitto medio:
19.50 USD
Perdita media:
-21.63 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-71.70 USD)
Massima perdita consecutiva:
-71.70 USD (3)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
62.42 USD
Massimale:
71.70 USD (47.70%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
47.05% (71.70 USD)
Per equità:
58.12% (46.90 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
SILVER_ 20
GOLD_ 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
SILVER_ 256
GOLD_ 9
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
SILVER_ 4.7K
GOLD_ 340
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +46.50 USD
Worst Trade: -26 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +341.75 USD
Massima perdita consecutiva: -71.70 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

绝地反击最后一击了。
Non ci sono recensioni
2025.12.02 12:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 11:03
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.02 11:03
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.02 10:03
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.02 10:03
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.12.02 10:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.02 10:03
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
