Trade:
3
Profit Trade:
3 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
4.05 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
10.32 USD (10 321 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
3 (10.32 USD)
Massimo profitto consecutivo:
10.32 USD (3)
Indice di Sharpe:
7.11
Attività di trading:
9.34%
Massimo carico di deposito:
74.49%
Ultimo trade:
49 minuti fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
6 minuti
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
3 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
3.44 USD
Profitto medio:
3.44 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
20.90% (2.78 USD)
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|3
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDm
|10
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDm
|10K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Best Trade: +4.05 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +10.32 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real39" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Challange Very small account from $10
30USD al mese
30USD al mese
102%
0
0
USD
USD
20
USD
USD
1
0%
3
100%
9%
n/a
3.44
USD
USD
21%
1:500