- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
577
Profit Trade:
337 (58.40%)
Loss Trade:
240 (41.59%)
Best Trade:
201.80 USD
Worst Trade:
-139.60 USD
Profitto lordo:
6 879.03 USD (43 714 pips)
Perdita lorda:
-8 147.63 USD (47 297 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (248.80 USD)
Massimo profitto consecutivo:
280.32 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
83
Tempo di attesa medio:
2 minuti
Fattore di recupero:
-0.74
Long Trade:
268 (46.45%)
Short Trade:
309 (53.55%)
Fattore di profitto:
0.84
Profitto previsto:
-2.20 USD
Profitto medio:
20.41 USD
Perdita media:
-33.95 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-70.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-245.50 USD (4)
Crescita mensile:
-30.60%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
5%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 707.00 USD
Massimale:
1 707.00 USD (853.50%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.pro
|575
|DOGEUSD
|2
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.pro
|-1.3K
|DOGEUSD
|-3
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.pro
|-3.4K
|DOGEUSD
|-113
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +201.80 USD
Worst Trade: -140 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +248.80 USD
Massima perdita consecutiva: -70.20 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "WeTrade-Live2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
这是一个EA策略。可以重仓的高胜率EA
