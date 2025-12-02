- Crescita
Trade:
102
Profit Trade:
94 (92.15%)
Loss Trade:
8 (7.84%)
Best Trade:
1.60 USD
Worst Trade:
-25.90 USD
Profitto lordo:
63.97 USD (7 951 pips)
Perdita lorda:
-204.71 USD (20 329 pips)
Vincite massime consecutive:
55 (39.48 USD)
Massimo profitto consecutivo:
39.48 USD (55)
Indice di Sharpe:
-0.20
Attività di trading:
99.63%
Massimo carico di deposito:
6.40%
Ultimo trade:
2 minuti fa
Trade a settimana:
104
Tempo di attesa medio:
16 minuti
Fattore di recupero:
-0.88
Long Trade:
53 (51.96%)
Short Trade:
49 (48.04%)
Fattore di profitto:
0.31
Profitto previsto:
-1.38 USD
Profitto medio:
0.68 USD
Perdita media:
-25.59 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-101.92 USD)
Massima perdita consecutiva:
-101.92 USD (4)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
149.78 USD
Massimale:
160.77 USD (18.04%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
18.04% (160.77 USD)
Per equità:
11.72% (100.11 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|102
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-141
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-12K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1.60 USD
Worst Trade: -26 USD
Vincite massime consecutive: 55
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +39.48 USD
Massima perdita consecutiva: -101.92 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FXDD-MT4 Live Server 7
|0.00 × 2
|
SFM-Live
|0.00 × 10
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
|
Axi-US03-Demo
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 9
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 1
|
SimpleFX-LiveUK
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 2
|
OrtegaCapital-Server
|0.18 × 11
|
ICMarkets-Live23
|0.25 × 4
|
Pepperstone-Edge05
|0.26 × 23
|
ICMarkets-Live14
|0.57 × 83
|
Axi-US07-Live
|0.57 × 7
|
Tickmill-Live08
|0.64 × 25
|
Tickmill-Live02
|0.67 × 9
|
ICMarketsSC-Live31
|0.68 × 219
|
ICMarkets-Live06
|0.78 × 102
|
Exness-Real9
|0.83 × 23
|
TitanFX-04
|1.00 × 13
|
ICMarkets-Live15
|1.00 × 49
|
TickmillEU-Live
|1.16 × 320
|
ICMarketsSC-Live25
|1.19 × 144
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-16%
0
0
USD
USD
743
USD
USD
1
100%
102
92%
100%
0.31
-1.38
USD
USD
18%
1:500