Trade:
20
Profit Trade:
17 (85.00%)
Loss Trade:
3 (15.00%)
Best Trade:
1.44 USD
Worst Trade:
-1.12 USD
Profitto lordo:
10.87 USD (1 520 pips)
Perdita lorda:
-1.39 USD (193 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (7.03 USD)
Massimo profitto consecutivo:
7.03 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.95
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
8.46
Long Trade:
11 (55.00%)
Short Trade:
9 (45.00%)
Fattore di profitto:
7.82
Profitto previsto:
0.47 USD
Profitto medio:
0.64 USD
Perdita media:
-0.46 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-1.12 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1.12 USD (1)
Crescita mensile:
8.47%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1.12 USD (0.55%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.55% (1.12 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|9
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|1.3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1.44 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +7.03 USD
Massima perdita consecutiva: -1.12 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsSA-Live Server 8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
I am a professional forex trader.
