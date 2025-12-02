- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
2
Profit Trade:
2 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
3.45 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
3.55 USD (82 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
2 (3.55 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3.55 USD (2)
Indice di Sharpe:
1.06
Attività di trading:
95.72%
Massimo carico di deposito:
8.00%
Ultimo trade:
59 minuti fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
22 minuti
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
2 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
1.78 USD
Profitto medio:
1.78 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
2.97% (22.15 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|82
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +3.45 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +3.55 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ForexClub-MT5 Real Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
RoboForex-MetaTrader 5
|1.00 × 5
|
ICMarkets-MT5
|2.68 × 40
|
XMGlobal-MT5 2
|4.00 × 2
|
ForexClub-MT5 Real Server
|4.14 × 81
|
XMUK-MT5
|9.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|9.00 × 51
|
XMGlobal-MT5
|14.50 × 2
|
Swissquote-Server
|16.33 × 3
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
0%
0
0
USD
USD
746
USD
USD
1
0%
2
100%
96%
n/a
1.78
USD
USD
3%
1:500