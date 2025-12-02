- Crescita
Trade:
5
Profit Trade:
4 (80.00%)
Loss Trade:
1 (20.00%)
Best Trade:
6.70 USD
Worst Trade:
-0.33 USD
Profitto lordo:
10.78 USD (710 pips)
Perdita lorda:
-0.33 USD (26 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (10.78 USD)
Massimo profitto consecutivo:
10.78 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.86
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
24.85%
Ultimo trade:
19 minuti fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
31.67
Long Trade:
5 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
32.67
Profitto previsto:
2.09 USD
Profitto medio:
2.70 USD
Perdita media:
-0.33 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.33 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.33 USD (1)
Crescita mensile:
6.93%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.33 USD
Massimale:
0.33 USD (0.22%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
-0.00% (0.00 USD)
Per equità:
9.79% (15.13 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURCHF
|2
|NZDCAD
|2
|EURNZD
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURCHF
|0
|NZDCAD
|4
|EURNZD
|7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURCHF
|0
|NZDCAD
|540
|EURNZD
|144
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
Best Trade: +6.70 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +10.78 USD
Massima perdita consecutiva: -0.33 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
HFMarketsSV-Live Server 5
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 9
|0.30 × 10
|
XMGlobal-Real 8
|2.25 × 8
I am a professional forex trader.
Non ci sono recensioni
