SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / XM Master Agri 2
Agrippa Noto Radingoane

XM Master Agri 2

Agrippa Noto Radingoane
0 recensioni
Affidabilità
3 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 7%
XMGlobal-Real 8
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
5
Profit Trade:
4 (80.00%)
Loss Trade:
1 (20.00%)
Best Trade:
6.70 USD
Worst Trade:
-0.33 USD
Profitto lordo:
10.78 USD (710 pips)
Perdita lorda:
-0.33 USD (26 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (10.78 USD)
Massimo profitto consecutivo:
10.78 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.86
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
24.85%
Ultimo trade:
19 minuti fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
31.67
Long Trade:
5 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
32.67
Profitto previsto:
2.09 USD
Profitto medio:
2.70 USD
Perdita media:
-0.33 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.33 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.33 USD (1)
Crescita mensile:
6.93%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.33 USD
Massimale:
0.33 USD (0.22%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
-0.00% (0.00 USD)
Per equità:
9.79% (15.13 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURCHF 2
NZDCAD 2
EURNZD 1
1 2
1 2
1 2
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURCHF 0
NZDCAD 4
EURNZD 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURCHF 0
NZDCAD 540
EURNZD 144
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +6.70 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +10.78 USD
Massima perdita consecutiva: -0.33 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

HFMarketsSV-Live Server 5
0.00 × 1
XMGlobal-Real 9
0.30 × 10
XMGlobal-Real 8
2.25 × 8
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
I am a professional forex trader. 
Non ci sono recensioni
2025.12.02 07:31
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.12.02 07:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.02 07:31
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
XM Master Agri 2
30USD al mese
7%
0
0
USD
161
USD
3
0%
5
80%
100%
32.66
2.09
USD
10%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.