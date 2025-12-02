SegnaliSezioni
Tony Sanjaya

MY BEST

Tony Sanjaya
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 80 USD al mese
crescita dal 2025 166%
HFMarketsGlobal-Live8
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
7
Profit Trade:
3 (42.85%)
Loss Trade:
4 (57.14%)
Best Trade:
1 775.00 USD
Worst Trade:
-151.50 USD
Profitto lordo:
4 510.00 USD (4 509 pips)
Perdita lorda:
-365.00 USD (332 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (4 510.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 510.00 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.59
Attività di trading:
9.63%
Massimo carico di deposito:
12.57%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
9 minuti
Fattore di recupero:
11.36
Long Trade:
4 (57.14%)
Short Trade:
3 (42.86%)
Fattore di profitto:
12.36
Profitto previsto:
592.14 USD
Profitto medio:
1 503.33 USD
Perdita media:
-91.25 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-365.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-365.00 USD (4)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
365.00 USD
Massimale:
365.00 USD (14.60%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.60% (365.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDr 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDr 4.1K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDr 4.2K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 775.00 USD
Worst Trade: -152 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +4 510.00 USD
Massima perdita consecutiva: -365.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsGlobal-Live8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

2025.12.02 07:31
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.12.02 07:31
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.02 07:31
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.02 07:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.02 07:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 07:31
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
MY BEST
80USD al mese
166%
0
0
USD
6.6K
USD
1
0%
7
42%
10%
12.35
592.14
USD
15%
1:500
Copia

