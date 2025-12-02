- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
293
Profit Trade:
234 (79.86%)
Loss Trade:
59 (20.14%)
Best Trade:
11.00 USD
Worst Trade:
-33.73 USD
Profitto lordo:
378.15 USD (415 453 pips)
Perdita lorda:
-373.59 USD (31 129 pips)
Vincite massime consecutive:
45 (94.29 USD)
Massimo profitto consecutivo:
94.29 USD (45)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.09%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.03
Long Trade:
143 (48.81%)
Short Trade:
150 (51.19%)
Fattore di profitto:
1.01
Profitto previsto:
0.02 USD
Profitto medio:
1.62 USD
Perdita media:
-6.33 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-149.01 USD)
Massima perdita consecutiva:
-149.01 USD (10)
Crescita mensile:
0.48%
Previsione annuale:
5.83%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
48.57 USD
Massimale:
150.49 USD (61.47%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
86.26% (99.14 USD)
Per equità:
0.31% (0.75 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|287
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|62
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|12K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +11.00 USD
Worst Trade: -34 USD
Vincite massime consecutive: 45
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +94.29 USD
Massima perdita consecutiva: -149.01 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FinexBisnisSolusi-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Strategi mengikuti arus trend , Time frame 15m, H1 dan D1 , Indikator : BB , AO , Fractal
