Andy Widjaja

Salt And Light

Andy Widjaja
0 recensioni
Affidabilità
58 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 -71%
FinexBisnisSolusi-Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
293
Profit Trade:
234 (79.86%)
Loss Trade:
59 (20.14%)
Best Trade:
11.00 USD
Worst Trade:
-33.73 USD
Profitto lordo:
378.15 USD (415 453 pips)
Perdita lorda:
-373.59 USD (31 129 pips)
Vincite massime consecutive:
45 (94.29 USD)
Massimo profitto consecutivo:
94.29 USD (45)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.09%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.03
Long Trade:
143 (48.81%)
Short Trade:
150 (51.19%)
Fattore di profitto:
1.01
Profitto previsto:
0.02 USD
Profitto medio:
1.62 USD
Perdita media:
-6.33 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-149.01 USD)
Massima perdita consecutiva:
-149.01 USD (10)
Crescita mensile:
0.48%
Previsione annuale:
5.83%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
48.57 USD
Massimale:
150.49 USD (61.47%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
86.26% (99.14 USD)
Per equità:
0.31% (0.75 USD)

Strategi mengikuti arus trend , Time frame 15m, H1 dan D1 , Indikator : BB , AO , Fractal
2025.12.02 07:50
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.02 06:20
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
