SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / GoldenBoba
Chi Wah Liu

GoldenBoba

Chi Wah Liu
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
crescita dal 2025 -14%
TradeMaxGlobal-Live8
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
5
Profit Trade:
2 (40.00%)
Loss Trade:
3 (60.00%)
Best Trade:
1.72 USD
Worst Trade:
-87.00 USD
Profitto lordo:
3.42 USD (171 pips)
Perdita lorda:
-141.48 USD (807 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (3.42 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3.42 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.80
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
56 minuti
Fattore di recupero:
-0.98
Long Trade:
3 (60.00%)
Short Trade:
2 (40.00%)
Fattore di profitto:
0.02
Profitto previsto:
-27.61 USD
Profitto medio:
1.71 USD
Perdita media:
-47.16 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-141.48 USD)
Massima perdita consecutiva:
-141.48 USD (3)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
141.48 USD
Massimale:
141.48 USD (14.15%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.15% (141.48 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 3
AUDUSD 1
EURUSD 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -8
AUDUSD -43
EURUSD -87
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -204
AUDUSD -143
EURUSD -289
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1.72 USD
Worst Trade: -87 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +3.42 USD
Massima perdita consecutiva: -141.48 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

CapitalIndexGlobal-Demo
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Demo
1.67 × 3
XMGlobal-Real 35
5.58 × 160
XMGlobal-Real 14
5.96 × 108
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.12.02 06:20
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.12.02 06:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.02 06:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati