Trade:
5
Profit Trade:
2 (40.00%)
Loss Trade:
3 (60.00%)
Best Trade:
1.72 USD
Worst Trade:
-87.00 USD
Profitto lordo:
3.42 USD (171 pips)
Perdita lorda:
-141.48 USD (807 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (3.42 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3.42 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.80
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
56 minuti
Fattore di recupero:
-0.98
Long Trade:
3 (60.00%)
Short Trade:
2 (40.00%)
Fattore di profitto:
0.02
Profitto previsto:
-27.61 USD
Profitto medio:
1.71 USD
Perdita media:
-47.16 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-141.48 USD)
Massima perdita consecutiva:
-141.48 USD (3)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
141.48 USD
Massimale:
141.48 USD (14.15%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.15% (141.48 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3
|AUDUSD
|1
|EURUSD
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-8
|AUDUSD
|-43
|EURUSD
|-87
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-204
|AUDUSD
|-143
|EURUSD
|-289
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
Best Trade: +1.72 USD
Worst Trade: -87 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +3.42 USD
Massima perdita consecutiva: -141.48 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
CapitalIndexGlobal-Demo
|0.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Demo
|1.67 × 3
|
XMGlobal-Real 35
|5.58 × 160
|
XMGlobal-Real 14
|5.96 × 108
