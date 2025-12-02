- Crescita
Trade:
1
Profit Trade:
1 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
25.00 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
25.00 USD (500 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
1 (25.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
25.00 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
27.33%
Massimo carico di deposito:
0.84%
Ultimo trade:
48 minuti fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
17 minuti
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
1 (100.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
25.00 USD
Profitto medio:
25.00 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.42% (20.90 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1
|
1
|
1
|
1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|25
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
Best Trade: +25.00 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +25.00 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "UltimaMarkets-Live 1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 1
|4.68 × 231
|
Exness-MT5Real11
|8.63 × 107
|
MFGinvest-Server
|15.00 × 1
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
50USD al mese
1%
0
0
USD
USD
5K
USD
USD
0
0%
1
100%
27%
n/a
25.00
USD
USD
0%
1:500