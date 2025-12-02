SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / AFxJP2
Ardhi Sulistyo Haryo

AFxJP2

Ardhi Sulistyo Haryo
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 0%
FBS-Real-2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
11
Profit Trade:
6 (54.54%)
Loss Trade:
5 (45.45%)
Best Trade:
0.23 USD
Worst Trade:
-0.16 USD
Profitto lordo:
0.92 USD (722 pips)
Perdita lorda:
-0.24 USD (226 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (0.59 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.59 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.54
Attività di trading:
40.63%
Massimo carico di deposito:
0.13%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
3.58
Long Trade:
9 (81.82%)
Short Trade:
2 (18.18%)
Fattore di profitto:
3.83
Profitto previsto:
0.06 USD
Profitto medio:
0.15 USD
Perdita media:
-0.05 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-0.05 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.19 USD (2)
Crescita mensile:
0.10%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.05 USD
Massimale:
0.19 USD (0.04%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.01% (0.03 USD)
Per equità:
0.10% (1.03 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
JP225 11
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
JP225 1
1 2
1 2
1 2
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
JP225 496
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.23 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +0.59 USD
Massima perdita consecutiva: -0.05 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.12.02 20:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 19:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 09:03
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.02 04:20
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.02 04:20
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.12.02 04:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.02 04:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
AFxJP2
30USD al mese
0%
0
0
USD
1
USD
1
100%
11
54%
41%
3.83
0.06
USD
0%
1:500
Copia

