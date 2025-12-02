- Crescita
Trade:
8
Profit Trade:
8 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
4.22 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
15.91 USD (1 495 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
8 (15.91 USD)
Massimo profitto consecutivo:
15.91 USD (8)
Indice di Sharpe:
1.53
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.52%
Ultimo trade:
10 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
12 ore
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
1 (12.50%)
Short Trade:
7 (87.50%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
1.99 USD
Profitto medio:
1.99 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
2.18%
Algo trading:
12%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
1.73% (13.05 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|4
|XAUUSD
|3
|AUDCAD
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|10
|XAUUSD
|3
|AUDCAD
|3
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|1K
|XAUUSD
|356
|AUDCAD
|132
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Best Trade: +4.22 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +15.91 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
InstaForex-Cent.com
|0.00 × 2
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 2
|
Just2Trade-Real3
|0.00 × 1
|
TrioMarkets-Live Server
|0.00 × 2
|
Axi-US03-Demo
|0.00 × 2
|
mForex-REAL
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 1
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 10
|
KTM-Live
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 7
|
BJPuhuizhongzhi-Live
|0.00 × 1
|
QYMarketTrader-Live
|0.00 × 1
|
FTT-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 2
|
SENSUS-Live
|0.00 × 2
|
RoboForexDE-ECN
|0.00 × 3
|
Meksa-Meksa
|0.00 × 1
|
TopFXSC-Live Server
|0.10 × 10
|
ECMarketsGlobalLLC-Live
|0.12 × 17
|
JustForex-Live
|0.15 × 59
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.15 × 26
|
Exness-Real3
|0.24 × 17
|
Pepperstone-Demo01
|0.24 × 1008
