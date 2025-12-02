- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
203
Profit Trade:
144 (70.93%)
Loss Trade:
59 (29.06%)
Best Trade:
7.60 USD
Worst Trade:
-6.30 USD
Profitto lordo:
310.66 USD (31 266 pips)
Perdita lorda:
-137.46 USD (12 673 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (41.92 USD)
Massimo profitto consecutivo:
49.08 USD (16)
Indice di Sharpe:
0.33
Attività di trading:
56.69%
Massimo carico di deposito:
4.76%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
203
Tempo di attesa medio:
8 minuti
Fattore di recupero:
3.99
Long Trade:
97 (47.78%)
Short Trade:
106 (52.22%)
Fattore di profitto:
2.26
Profitto previsto:
0.85 USD
Profitto medio:
2.16 USD
Perdita media:
-2.33 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-43.46 USD)
Massima perdita consecutiva:
-43.46 USD (13)
Crescita mensile:
23.81%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.68 USD
Massimale:
43.46 USD (5.26%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.25% (43.46 USD)
Per equità:
0.70% (6.28 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|186
|USDJPY
|15
|EURUSD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|162
|USDJPY
|10
|EURUSD
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|18K
|USDJPY
|152
|EURUSD
|127
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +7.60 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +41.92 USD
Massima perdita consecutiva: -43.46 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 12
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 2
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
OrbexGlobal-Live
|0.00 × 1
|
Axi-US03-Demo
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 7
|
NPBFX-Real-2
|0.00 × 2
|
BJPuhuizhongzhi-Live
|0.00 × 1
|
mForex-REAL
|0.00 × 1
|
TrioMarkets-Live Server
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 6
|
Meksa-Meksa
|0.00 × 1
|
SENSUS-Live
|0.00 × 1
|
KTM-Live
|0.00 × 5
|
FTT-Live
|0.00 × 2
|
TopFXSC-Live Server
|0.10 × 10
|
ECMarketsGlobalLLC-Live
|0.12 × 17
|
JustForex-Live
|0.13 × 68
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.15 × 26
|
Exness-Real3
|0.24 × 17
|
Pepperstone-Demo01
|0.26 × 1192
|
IronFXBM-Real4
|0.26 × 142
|
LQD1-Live01
|0.26 × 19
|
Axiory-Live
|0.31 × 29
