- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
189
Profit Trade:
107 (56.61%)
Loss Trade:
82 (43.39%)
Best Trade:
18.44 USD
Worst Trade:
-15.62 USD
Profitto lordo:
144.52 USD (14 748 pips)
Perdita lorda:
-183.71 USD (18 804 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (3.38 USD)
Massimo profitto consecutivo:
46.61 USD (3)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
-0.52
Long Trade:
86 (45.50%)
Short Trade:
103 (54.50%)
Fattore di profitto:
0.79
Profitto previsto:
-0.21 USD
Profitto medio:
1.35 USD
Perdita media:
-2.24 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-60.86 USD)
Massima perdita consecutiva:
-60.86 USD (9)
Crescita mensile:
-99.94%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
58.97 USD
Massimale:
76.02 USD (160.85%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|98
|XAUUSD
|45
|USDJPY
|13
|EURUSD
|13
|GBPJPY
|12
|USDCHF
|3
|GBPAUD
|2
|EURCHF
|1
|AUDJPY
|1
|EURAUD
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|1
|XAUUSD
|-32
|USDJPY
|-3
|EURUSD
|-2
|GBPJPY
|2
|USDCHF
|0
|GBPAUD
|-4
|EURCHF
|-1
|AUDJPY
|-2
|EURAUD
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|168
|XAUUSD
|-3.2K
|USDJPY
|-420
|EURUSD
|-191
|GBPJPY
|285
|USDCHF
|-22
|GBPAUD
|-550
|EURCHF
|-58
|AUDJPY
|-227
|EURAUD
|131
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +18.44 USD
Worst Trade: -16 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +3.38 USD
Massima perdita consecutiva: -60.86 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FinexBisnisSolusi-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
ICMarketsSC-MT5-4
|1.57 × 14
ICMarketsSC-MT5-2
|8.82 × 145
RoboForex-Pro
|11.50 × 2
