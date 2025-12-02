SegnaliSezioni
Maulidan Reski

MaulidTrader

0 recensioni
18 settimane
0 / 0 USD
0%
FinexBisnisSolusi-Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
189
Profit Trade:
107 (56.61%)
Loss Trade:
82 (43.39%)
Best Trade:
18.44 USD
Worst Trade:
-15.62 USD
Profitto lordo:
144.52 USD (14 748 pips)
Perdita lorda:
-183.71 USD (18 804 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (3.38 USD)
Massimo profitto consecutivo:
46.61 USD (3)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
-0.52
Long Trade:
86 (45.50%)
Short Trade:
103 (54.50%)
Fattore di profitto:
0.79
Profitto previsto:
-0.21 USD
Profitto medio:
1.35 USD
Perdita media:
-2.24 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-60.86 USD)
Massima perdita consecutiva:
-60.86 USD (9)
Crescita mensile:
-99.94%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
58.97 USD
Massimale:
76.02 USD (160.85%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 98
XAUUSD 45
USDJPY 13
EURUSD 13
GBPJPY 12
USDCHF 3
GBPAUD 2
EURCHF 1
AUDJPY 1
EURAUD 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 1
XAUUSD -32
USDJPY -3
EURUSD -2
GBPJPY 2
USDCHF 0
GBPAUD -4
EURCHF -1
AUDJPY -2
EURAUD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 168
XAUUSD -3.2K
USDJPY -420
EURUSD -191
GBPJPY 285
USDCHF -22
GBPAUD -550
EURCHF -58
AUDJPY -227
EURAUD 131
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +18.44 USD
Worst Trade: -16 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +3.38 USD
Massima perdita consecutiva: -60.86 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FinexBisnisSolusi-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5-4
1.57 × 14
ICMarketsSC-MT5-2
8.82 × 145
RoboForex-Pro
11.50 × 2
Non ci sono recensioni
