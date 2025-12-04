SegnaliSezioni
Maulidan Reski

MaulidanTrader

Maulidan Reski
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
crescita dal 2025 -91%
IntlMitraFutures-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
10
Profit Trade:
6 (60.00%)
Loss Trade:
4 (40.00%)
Best Trade:
6.37 USD
Worst Trade:
-9.68 USD
Profitto lordo:
19.71 USD (1 984 pips)
Perdita lorda:
-20.73 USD (2 067 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (19.49 USD)
Massimo profitto consecutivo:
19.49 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.32
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
9 minuti
Fattore di recupero:
-0.05
Long Trade:
8 (80.00%)
Short Trade:
2 (20.00%)
Fattore di profitto:
0.95
Profitto previsto:
-0.10 USD
Profitto medio:
3.29 USD
Perdita media:
-5.18 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-20.73 USD)
Massima perdita consecutiva:
-20.73 USD (4)
Crescita mensile:
-91.25%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
20.51 USD
Massimale:
20.73 USD (95.75%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
95.75% (20.73 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.i 9
USDJPY.i 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.i -1
USDJPY.i 0
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.i -117
USDJPY.i 34
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +6.37 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +19.49 USD
Massima perdita consecutiva: -20.73 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "IntlMitraFutures-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

2025.12.04 07:48
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.04 05:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 03:09
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.02 03:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.02 03:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
