- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
10
Profit Trade:
6 (60.00%)
Loss Trade:
4 (40.00%)
Best Trade:
6.37 USD
Worst Trade:
-9.68 USD
Profitto lordo:
19.71 USD (1 984 pips)
Perdita lorda:
-20.73 USD (2 067 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (19.49 USD)
Massimo profitto consecutivo:
19.49 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.32
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
9 minuti
Fattore di recupero:
-0.05
Long Trade:
8 (80.00%)
Short Trade:
2 (20.00%)
Fattore di profitto:
0.95
Profitto previsto:
-0.10 USD
Profitto medio:
3.29 USD
Perdita media:
-5.18 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-20.73 USD)
Massima perdita consecutiva:
-20.73 USD (4)
Crescita mensile:
-91.25%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
20.51 USD
Massimale:
20.73 USD (95.75%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
95.75% (20.73 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.i
|9
|USDJPY.i
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.i
|-1
|USDJPY.i
|0
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.i
|-117
|USDJPY.i
|34
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +6.37 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +19.49 USD
Massima perdita consecutiva: -20.73 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "IntlMitraFutures-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
