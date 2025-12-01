- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
4
Profit Trade:
4 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
308.15 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
885.83 USD (74 042 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
4 (885.83 USD)
Massimo profitto consecutivo:
885.83 USD (4)
Indice di Sharpe:
2.62
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
11.46%
Ultimo trade:
11 minuti fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
47 minuti
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
2 (50.00%)
Short Trade:
2 (50.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
221.46 USD
Profitto medio:
221.46 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
2.98% (332.68 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2
|BTCUSD
|2
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|393
|BTCUSD
|493
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|7.4K
|BTCUSD
|67K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +308.15 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +885.83 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|5.00 × 14
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.51 × 88
|
ICMarketsSC-MT5-4
|60.29 × 7
|
Exness-MT5Real38
|394.00 × 1
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
100USD al mese
8%
0
0
USD
USD
12K
USD
USD
1
100%
4
100%
100%
n/a
221.46
USD
USD
3%
1:200