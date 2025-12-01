SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Lets Reach The Top together
Azulae Melo De Araujo Junior

Lets Reach The Top together

Azulae Melo De Araujo Junior
0 recensioni
Affidabilità
28 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -100%
XMGlobal-MT5 4
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
227
Profit Trade:
131 (57.70%)
Loss Trade:
96 (42.29%)
Best Trade:
185.67 USD
Worst Trade:
-229.26 USD
Profitto lordo:
1 726.85 USD (67 653 704 pips)
Perdita lorda:
-2 272.02 USD (1 595 413 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (69.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
275.46 USD (4)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
19.61%
Massimo carico di deposito:
2.49%
Ultimo trade:
56 minuti fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
-0.68
Long Trade:
140 (61.67%)
Short Trade:
87 (38.33%)
Fattore di profitto:
0.76
Profitto previsto:
-2.40 USD
Profitto medio:
13.18 USD
Perdita media:
-23.67 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-127.99 USD)
Massima perdita consecutiva:
-323.88 USD (3)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
10%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
545.17 USD
Massimale:
806.62 USD (277.29%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
100.00% (181.24 USD)
Per equità:
4.22% (15.33 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLD# 164
BTCUSD# 40
BRENTCash 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLD# -153
BTCUSD# -152
BRENTCash 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLD# -14K
BTCUSD# -506K
BRENTCash -3
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +185.67 USD
Worst Trade: -229 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +69.00 USD
Massima perdita consecutiva: -127.99 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.12.01 21:58
Trading operations on the account were performed for only 19 days. This comprises 9.84% of days out of the 193 days of the signal's entire lifetime.
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Lets Reach The Top together
30USD al mese
-100%
0
0
USD
363
USD
28
10%
227
57%
20%
0.76
-2.40
USD
100%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.