- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
17
Profit Trade:
16 (94.11%)
Loss Trade:
1 (5.88%)
Best Trade:
23.91 USD
Worst Trade:
-13.97 USD
Profitto lordo:
39.16 USD (2 673 pips)
Perdita lorda:
-15.88 USD (689 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (35.95 USD)
Massimo profitto consecutivo:
35.95 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.27
Attività di trading:
30.46%
Massimo carico di deposito:
17.35%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
5 minuti
Fattore di recupero:
1.64
Long Trade:
11 (64.71%)
Short Trade:
6 (35.29%)
Fattore di profitto:
2.47
Profitto previsto:
1.37 USD
Profitto medio:
2.45 USD
Perdita media:
-15.88 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-13.97 USD)
Massima perdita consecutiva:
-13.97 USD (1)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
11.53 USD
Massimale:
14.23 USD (67.99%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
67.56% (14.14 USD)
Per equità:
2.85% (1.40 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|17
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|23
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|2K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +23.91 USD
Worst Trade: -14 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +35.95 USD
Massima perdita consecutiva: -13.97 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
FXGT-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|1.90 × 10
|
Tickmill-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|12.50 × 4
|
VantageFX-Live
|15.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|21.15 × 617
|
Exness-MT5Real
|21.33 × 33
|
RoboForex-ECN
|23.15 × 833
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
300USD al mese
14%
0
0
USD
USD
52
USD
USD
1
0%
17
94%
30%
2.46
1.37
USD
USD
68%
1:500