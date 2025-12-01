- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
23
Profit Trade:
15 (65.21%)
Loss Trade:
8 (34.78%)
Best Trade:
8.27 USD
Worst Trade:
-3.65 USD
Profitto lordo:
54.03 USD (5 400 pips)
Perdita lorda:
-22.49 USD (2 219 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (20.23 USD)
Massimo profitto consecutivo:
20.23 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.42
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
8 ore fa
Trade a settimana:
23
Tempo di attesa medio:
11 minuti
Fattore di recupero:
2.71
Long Trade:
11 (47.83%)
Short Trade:
12 (52.17%)
Fattore di profitto:
2.40
Profitto previsto:
1.37 USD
Profitto medio:
3.60 USD
Perdita media:
-2.81 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-11.55 USD)
Massima perdita consecutiva:
-11.55 USD (5)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.02 USD
Massimale:
11.65 USD (4.87%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDu
|23
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDu
|32
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDu
|3.2K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +8.27 USD
Worst Trade: -4 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +20.23 USD
Massima perdita consecutiva: -11.55 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "DupoinFuturesID-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni