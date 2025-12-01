- Crescita
Trade:
18
Profit Trade:
7 (38.88%)
Loss Trade:
11 (61.11%)
Best Trade:
77.00 USD
Worst Trade:
-11.55 USD
Profitto lordo:
137.09 USD (1 767 pips)
Perdita lorda:
-66.04 USD (128 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (111.59 USD)
Massimo profitto consecutivo:
111.59 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.25
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
2 minuti
Fattore di recupero:
1.29
Long Trade:
15 (83.33%)
Short Trade:
3 (16.67%)
Fattore di profitto:
2.08
Profitto previsto:
3.95 USD
Profitto medio:
19.58 USD
Perdita media:
-6.00 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-41.40 USD)
Massima perdita consecutiva:
-41.40 USD (8)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
40.08 USD
Massimale:
55.23 USD (5.44%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GOLD
|18
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GOLD
|71
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GOLD
|1.6K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +77.00 USD
Worst Trade: -12 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +111.59 USD
Massima perdita consecutiva: -41.40 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FxPro-MT5 Live02" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
