Segnali / MetaTrader 5 / Grid close SMA FTM
EIKE SWATOSCH

Grid close SMA FTM

EIKE SWATOSCH
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 0%
FTMO-Server3
1:30
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
8 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
10.56 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
30.95 USD (71 673 pips)
Perdita lorda:
-0.21 USD
Vincite massime consecutive:
8 (30.95 USD)
Massimo profitto consecutivo:
30.95 USD (8)
Indice di Sharpe:
1.30
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
3.09%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
256.17
Long Trade:
1 (12.50%)
Short Trade:
7 (87.50%)
Fattore di profitto:
147.38
Profitto previsto:
3.87 USD
Profitto medio:
3.87 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
0.31%
Algo trading:
75%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.12 USD
Massimale:
0.12 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.12 USD)
Per equità:
0.31% (30.58 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
US100.cash 6
USDJPY 1
GBPUSD 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
US100.cash 26
USDJPY 3
GBPUSD 2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
US100.cash 71K
USDJPY 445
GBPUSD 179
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +10.56 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +30.95 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FTMO-Server3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.12.05 23:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.05 22:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 09:03
Share of trading days is too low
2025.12.02 09:03
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.01 16:36
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 16:36
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 16:36
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.01 16:36
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.01 16:36
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
